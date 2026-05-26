¿Las propuestas de los candidatos presidenciales atienden los problemas centrales del país?

12 temas centran la agenda de propuestas de los cinco candidatos presidenciales que lideran las encuestas de intención de voto. Estos giran en torno a economía, social, seguridad, corrupción, Amazonía, educación, salud, medio ambiente, relaciones internacionales, energía y tecnología. Un análisis realizado por La Silla Vacía analizó 1.384 propuestas de los cinco candidatos que superan el margen de error en las mediciones: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Sergio Fajardo. Le puede interesar: El voto joven puede definir la presidencia de Colombia en 2026. En ese sentido, encontraron que de ese número de promesas 321 son de economía, 300 en temas sociales, 164 en seguridad, 104 en lucha contra la corrupción, 82 de la región Amazónica, 83 sobre medio ambiente, 81 de educación, 73 del sistema de salud, 58 de relaciones internacionales, 54 sobre energía y 37 de tecnología.

El candidato del petrismo, Iván Cepeda, tiene un 30 % de propuestas de tipo social, 21 % de asuntos económicos, 12 % en materia de seguridad y 11 % que habla de lucha contra la corrupción. Por su parte, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, concentra el 41 % en economía, el 17 % en seguridad, el 10 % en temas sociales y el 4 % en corrupción. A su vez, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, apunta en un 24 % en temas de economía, el 15 % en asuntos de seguridad, el 10 % en lo social y el 7 % en temas para confrontar la corrupción.

Sergio Fajardo tiene el 24 % de sus propuestas apuntando a economía, 23 % en lo social, 8 % en seguridad y 5 % en corrupción; finalmente, Claudia López tiene un 17 % referidos a economía y social, el 12 % en seguridad y el 6 % en corrupción.

Viabilidad de las propuestas de los candidatos

El exgobernador de Antioquia también encabeza el nivel de propuestas que pueden salir adelante sin el Congreso de la República, con el 66 %; seguido por De La Espriella, con el 53 %; Valencia, con el 51 %: Cepeda, con el 47 %, y López con el 40 %.

En cuanto a la efectividad de sus promesas de campaña que se hayan implementado antes, el petrista Iván Cepeda se raja con el 5 % y la que mejor sale ubicada es Claudia López, con el 26 %. Los demás candidatos se ubican en un 21 % de Sergio Fajardo y de Abelardo de la Espriella y un 20 % de Paloma Valencia. Así mismo, se evaluó qué tan novedosas son esas ideas para llegar a gobernar. El que tiene más promesas que no se han propuesto ni hecho antes es el candidato de Defensores de la Patria, con el 45 %; le sigue la exalcaldesa de Bogotá, con el 44 %; el senador del Pacto Histórico, con el 30 %; el exalcalde de Medellín, con el 29 %, y la senadora uribista, con el 28 %. Para este domingo más de 41 millones de personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto el próximo 31 de mayo.

¿Sus propuestas atienden problemas centrales?

Según La Silla Vacía, sobre los cinco candidatos principales, el 87 % de las propuestas de Fajardo atienden problemas centrales; 83 % en el caso de Paloma Valencia; 69 %, Claudia López. Y Cepeda 56 % y 50 De la Espriella, según los expertos consultados por ese medio.