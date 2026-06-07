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Una semana después, Iván Cepeda reconoce resultados de la primera vuelta presidencial

El candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda, reconoció este domingo los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, una vez concluyeron los escrutinios oficiales.

  • A través de su cuenta de X, el candidato presidencial aceptó los resultados. Foto: Campaña En Marcha / Colprensa
    A través de su cuenta de X, el candidato presidencial aceptó los resultados. Foto: Campaña En Marcha / Colprensa
El Colombiano
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hace 58 minutos
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El candidato presidencial Iván Cepeda informó este domingo que reconoce los resultados de la primera vuelta presidencial, luego de que finalizaran los escrutinios adelantados por las autoridades electorales.

“Una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, señaló Cepeda en un pronunciamiento divulgado en su cuenta de X durante la tarde de este 7 de junio.

La declaración llega después de varios días de controversia sobre los resultados electorales. Aunque Cepeda pasó a la segunda vuelta presidencial, sectores de su campaña y dirigentes afines, incluido el presidente Gustavo Petro, habían expresado dudas sobre el proceso electoral, luego de que los resultados preliminares lo ubicaran cerca de tres puntos porcentuales por debajo de Abelardo de la Espriella.

También le puede interesar: ¿Qué tantos votos más le da a Cepeda el freno de Petro a la Constituyente?

Sin embargo, misiones de observación electoral nacionales e internacionales concluyeron que no existían evidencias de fraude o irregularidades que comprometieran la legitimidad de los comicios.

¿Finalmente se abrirán al debate?

El pronunciamiento también podría destrabar la discusión sobre un eventual debate presidencial entre los dos candidatos, quienes fueron los que menos asistieron a los debates de primera vuelta.

En los últimos días, De la Espriella había condicionado su participación a que Cepeda reconociera expresamente los resultados de la primera vuelta. “Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate”, escribió el candidato del movimiento Defensores de la Patria en su cuenta de X.

Las campañas, sin embargo, mantienen diferencias sobre el formato del encuentro. De la Espriella propuso realizar un debate este martes en las instalaciones de la revista Semana, mientras que Cepeda planteó un escenario distinto: un debate organizado y transmitido conjuntamente por varios medios de comunicación nacionales, en una alianza entre Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC.

“Le pedimos a Caracol, RCN y RTVC que podamos muy pronto llegar a este escenario, pero para hacerlo lo primero es que podamos pactar unas mínimas reglas con la contraparte”, afirmó en su momento, agregando que su campaña estaba a la espera de hacer acuerdos con la campaña de De la Espriella sobre dichas condiciones.

Además, cuestionó que su contendiente hubiera manifestado que no era necesario establecer reglas previas. “Tal vez a él no le gusten las reglas, él no es amante de las reglas ni de respetarlas, pero en democracia es así, hay que tener reglas”, declaró.

Las condiciones de Cepeda para debatir están relacionadas con la moderación, las reglas de intervención y las garantías para ambas campañas, aspectos sobre los que aún no hay un acuerdo entre los equipos de los dos candidatos.

La expectativa ahora está puesta en si el reconocimiento formal de los resultados por parte de Cepeda permitirá concretar el primer cara a cara entre los aspirantes que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta, una cita que podría resultar determinante para captar a los millones de votantes que respaldaron a otros candidatos en la primera ronda electoral o que, directamente, no votaron.

Se espera que en las próximas horas ambas campañas definan si existe un acuerdo sobre el formato, la fecha y los medios que organizarían el debate presidencial.

Denuncias en la primera vuelta

Después de que se conocieron los resultados de la primera vuelta, la campaña de Iván Cepeda empezó a levantar cuestionamientos. Incluso, a pocos minutos de conocerse los resultados, el presidente Gustavo Petro afirmó que no aceptaría los resultados hasta que no se realizara un escrutinio por jueces de la república.

Poco después empezó a denunciar posibles irregularidades, como supuestos cambios en el censo electoral, posibles alteraciones en el software usado para la transmisión de datos y presunta manipulación de votos. Cepeda también afirmó, en su discurso el día que se conocieron los resultados, que habían 885 mil cédulas que habían sido ingresadas al censo electoral de la Registraduría de manera irregular. Todo esto a través de unos documentos que después se conoció que no era el original sino una copia modificada por unas revelaciones del periodista Daniel Coronell quien analizó los metadatos de dicho documento.

“La modificación pudo ser efectuada por un usuario externo a la Registraduría y no en el documento guía sino en una de las copias entregadas a los representantes de los partidos políticos en la reunión del pasado 30 de abril. Yo mire el documento original y la metadata y no aparece esta última modificación”, aseguró el periodista en su espacio El Reporte Coronell.

Además, el mismo Cepeda aseguró que su campaña ha recibido información sobre presuntas irregularidades en la financiación de la candidatura de De La Espriella. También señaló que existiría una estrategia digital de desprestigio impulsada desde la campaña rival.

“Hemos recibido información sobre supuesta compra de votos o movimientos de grandes cantidades de dinero para ese efecto en distintos lugares del país. Igualmente, vemos que se ha desplegado una campaña sucia a través de bodegas y seguramente empresas de manejo de inteligencia artificial por parte de esa campaña en contra nuestra”, dijo.

Sobre esta última denuncia, el candidato anunció el pasado sábado 6 de junio que emprenderá acciones penales contra la campaña de su contrincante. Según informó, el material falso difundido en redes sociales para afectar su imagen pública ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y también serán presentadas ante la Comisión Nacional de Garantías Electorales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será el abogado Miguel Ángel del Río quien estará a cargo de coordinar dichas acciones jurídicas.

“Dado que el señor De la Espriella está yendo por el camino de la manipulación de la inteligencia artificial, de las campañas en las redes sociales, de las bodegas y eventualmente de volarse los topes y también de mover el voto, no por el argumento, no con el programa, sino con otros medios, vamos a tomar medidas desde mi campaña para que estas situaciones sean debidamente conocidas por la opinión pública, documentadas y por supuesto, si es el caso, objeto de un tratamiento penal, como merecen quienes infringen la ley”, concluyó el candidato del Pacto.

Lea más: Sigue enredado el debate presidencial de segunda vuelta: Cepeda exige reglas y De La Espriella lo acusa de evadirlo

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