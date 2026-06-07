Una semana después, Iván Cepeda reconoce resultados de la primera vuelta presidencial

El candidato presidencial Iván Cepeda informó este domingo que reconoce los resultados de la primera vuelta presidencial, luego de que finalizaran los escrutinios adelantados por las autoridades electorales. “Una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, señaló Cepeda en un pronunciamiento divulgado en su cuenta de X durante la tarde de este 7 de junio. La declaración llega después de varios días de controversia sobre los resultados electorales. Aunque Cepeda pasó a la segunda vuelta presidencial, sectores de su campaña y dirigentes afines, incluido el presidente Gustavo Petro, habían expresado dudas sobre el proceso electoral, luego de que los resultados preliminares lo ubicaran cerca de tres puntos porcentuales por debajo de Abelardo de la Espriella. También le puede interesar: ¿Qué tantos votos más le da a Cepeda el freno de Petro a la Constituyente? Sin embargo, misiones de observación electoral nacionales e internacionales concluyeron que no existían evidencias de fraude o irregularidades que comprometieran la legitimidad de los comicios.

¿Finalmente se abrirán al debate?

El pronunciamiento también podría destrabar la discusión sobre un eventual debate presidencial entre los dos candidatos, quienes fueron los que menos asistieron a los debates de primera vuelta. En los últimos días, De la Espriella había condicionado su participación a que Cepeda reconociera expresamente los resultados de la primera vuelta. “Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate”, escribió el candidato del movimiento Defensores de la Patria en su cuenta de X. Las campañas, sin embargo, mantienen diferencias sobre el formato del encuentro. De la Espriella propuso realizar un debate este martes en las instalaciones de la revista Semana, mientras que Cepeda planteó un escenario distinto: un debate organizado y transmitido conjuntamente por varios medios de comunicación nacionales, en una alianza entre Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC. “Le pedimos a Caracol, RCN y RTVC que podamos muy pronto llegar a este escenario, pero para hacerlo lo primero es que podamos pactar unas mínimas reglas con la contraparte”, afirmó en su momento, agregando que su campaña estaba a la espera de hacer acuerdos con la campaña de De la Espriella sobre dichas condiciones. Además, cuestionó que su contendiente hubiera manifestado que no era necesario establecer reglas previas. “Tal vez a él no le gusten las reglas, él no es amante de las reglas ni de respetarlas, pero en democracia es así, hay que tener reglas”, declaró. Las condiciones de Cepeda para debatir están relacionadas con la moderación, las reglas de intervención y las garantías para ambas campañas, aspectos sobre los que aún no hay un acuerdo entre los equipos de los dos candidatos. La expectativa ahora está puesta en si el reconocimiento formal de los resultados por parte de Cepeda permitirá concretar el primer cara a cara entre los aspirantes que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta, una cita que podría resultar determinante para captar a los millones de votantes que respaldaron a otros candidatos en la primera ronda electoral o que, directamente, no votaron. Se espera que en las próximas horas ambas campañas definan si existe un acuerdo sobre el formato, la fecha y los medios que organizarían el debate presidencial.

Denuncias en la primera vuelta