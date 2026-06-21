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El candidato Iván Cepeda ya votó en la segunda vuelta presidencial: “A votar con tranquilidad y serenidad”

El candidato de izquierda votó en la segunda vuelta presidencial y reiteró su llamado a respetar los resultados electorales. Conozca qué dijo el senador sobre la jornada, las garantías democráticas y el futuro político del país.

  • El candidato Iván Cepeda ya votó en la segunda vuelta presidencial. FOTO: AFP
    El candidato Iván Cepeda ya votó en la segunda vuelta presidencial. FOTO: AFP
El Colombiano
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hace 3 horas
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El candidato presidencial Iván Cepeda ya ejerció su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial de este domingo, 21 de junio.

El filósofo y senador de la República acudió sobre las 11:30 a.m. al colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital, lugar donde entregó algunas declaraciones en presencia de simpatizantes y medios de comunicación.

Al salir del recinto, el candidato de 63 años dijo lo siguiente: “A votar con tranquilidad y serenidad, que triunfe la democracia”.

El candidato Iván Cepeda ya votó en la segunda vuelta presidencial.
El candidato Iván Cepeda ya votó en la segunda vuelta presidencial.

RAUL ARBOLEDA / AFP

El senador compite contra Abelardo de la Espriella por llegar a la Casa de Nariño y suceder al presidente Gustavo Petro a partir del 7 de agosto, fecha en la que inicia el nuevo mandato por cuatro años.

Cepeda es considerado el heredero político de Petro, quien este domingo, por segunda vez, mostró su voto luego de una alocución en la apertura de las mesas de votación de estas elecciones de 2026.

Lea también: Hoy Colombia elige presidente: ¿qué es lo que en verdad está en juego?

El presidente hizo llamado a la paz y a no incurrir en actos de violencia antes, durante y después del sufragio, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales.

“A toda Colombia le solicito, después de votar, la máxima tranquilidad y sabiduría, como debemos tenerla tanto yo como las autoridades aquí presentes”, dijo.

Abelardo de la Espriella fue el ganador de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, con 10.361.499 votos (43,74 %), seguido de Cepeda con 9.688.361 (40,90 %).

En tercer lugar se ubicó la senadora del Centro Democrático, con 1.639.685 sufragios (6,92 %), seguida de Sergio Fajardo, con 1.009.073 votos (4,26 %).

Cabe recordar que Iván Cepeda Castro inició su carrera política en 2010, cuando llegó al Congreso de la República y desde entonces ha estado en partidos de izquierda como el Polo Democrático Alternativo y la coalición del Pacto Histórico.

Además, ha tenido una participación destacada en distintos procesos de paz, incluido el acuerdo firmado entre el expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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Preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Iván Cepeda tras votar en las elecciones de 2026?
Pidió respetar los resultados electorales, mantener la confianza en las instituciones y garantizar una jornada democrática y tranquila.
¿Por qué son importantes las declaraciones de Iván Cepeda durante la jornada electoral?
Porque es una de las figuras políticas más influyentes del país y sus mensajes pueden contribuir a fortalecer la confianza en el proceso democrático.
¿Qué ocurre después de la segunda vuelta presidencial en Colombia?
Tras el cierre de las urnas comienza el escrutinio y la consolidación de resultados que definirán quién asumirá la Presidencia para el periodo 2026-2030.
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