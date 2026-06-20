Hoy Colombia elige presidente: ¿qué es lo que en verdad está en juego?

Hoy no es un domingo cualquiera para el país. Más de 40 millones de colombianos –41.421.973 exactamente– estamos habilitados para acudir a las urnas. Aunque se diga cada cuatro años que esa elección es histórica, y en cierto sentido lo es, en este caso Colombia decide por dos modelos de país muy distintos. Nos debatimos entre un giro a la derecha en cabeza del outsider Abelardo de la Espriella o la continuidad del petrismo liderado por Iván Cepeda.
Hace poco más de un año, ninguno de los dos candidatos era favorito según la fotografía de ese momento. El establecimiento y la derecha tenían otras cartas —Miguel Uribe, a quien asesinaron; Paloma Valencia y otros— y la maquinaria del Gobierno apostaba a personajes que no eran de la izquierda pura –como Roy Barreras–. Pero llegaron el abogado costeño y el senador rolo después de superar varios obstáculos e impusieron las condiciones al resto. Casi que Colombia se dividió entre dos “extremos” que agrupan una especie de bipartidismo 2.0, como ocurrió con los resultados de las elecciones legislativas de marzo.
De todos modos, tras los resultados de las elecciones de la primera vuelta, quedó demostrado que el 60% de los votantes –la sumatoria de todos los candidatos menos Cepeda– expresaron su decisión como un castigo al gobierno de Gustavo Petro. Aunque el Gobierno, con una mezcla de voto de opinión y el aparato estatal desplegado, lograron sacar una votación muy importante que representó el 40% restante del electorado.