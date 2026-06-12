¿Guiño a De la Espriella? Oviedo visitó a Uribe en Rionegro

El excandidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, visitó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en Rionegro. La reunión se da a casi dos semanas de la primera vuelta presidencial, en la que la senadora Paloma Valencia fue derrotada en las urnas. Ella apoyó a Abelardo de la Espriella, pero Oviedo no lo hizo.
“Agradecido por esta reunión con el doctor Juan Daniel (Oviedo), hablamos sobre muchos temas, el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos, el cuidado de la selva hoy asaltada por el narcotráfico”, escribió Uribe en sus redes sociales.
En la reunión también jhabría estado Lina Moreno de Uribe, esposa del expresidente. Esto se sabe porque se le vio junto a Oviedo en la famosa “puerta roja” de la casa del exmandatario, donde se han tomado fotos diferentes figuras políticas del país.