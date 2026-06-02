Paloma invitó a café a Oviedo, López y Fajardo: “Colombia está al borde del abismo”

Las movidas políticas de cara a la segunda vuelta están a la orden del día. Las campañas de los dos clasificados —el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda— afinan sus estrategias para conseguir los votos que les aseguren su triunfo para llegar a la Casa de Nariño. Los votos que sacaron los candidatos del centro cotizan al alza. Este martes, desde el Congreso de la República, la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia hizo pública una invitación a Sergio Fajardo, Claudia López y quien fue su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Ovideo, a tomarse un café. Le puede interesar: Marco Rubio calificó a Petro como “problemático” y dijo que en la región hay países que no son aliados de EE.UU. UU. como colombia . Valencia dijo en una declaración a medios de comunicación que “Colombia está al borde de un abismo y tenemos que evitar caer en él y yo creo que los colombianos tenemos claro que nuestra lealtad es con la democracia”.

“Yo quiero hablar con Fajardo, con Claudia y con Juan Daniel, porque yo sí creo que el proyecto de Cepeda es un proyecto que puede llevar al límite la democracia colombiana y no podemos caer ahí, independientemente de si a uno le gusta o no el otro”, agregó el congresista del Centro Democrático.

La exaspirante presidencial —que quedó en segundo lugar con 1.639.685 votos en la primera vuelta del pasado 31 de mayo— expuso que “uno de un mal gobierno, bueno o malo, uno sale y elige otro”, pero que “de las tiranías no hay retorno”.

"Voy a intentar convencerlos de no votar por Cepeda y de que derrotemos unidos a Cepeda. De las tiranías no hay retorno, de los malos gobiernos uno venta", puntualizó la senadora a un grupo de periodistas en el Legislativo. Entre los cinco candidatos presidenciales que estuvieron en el tarjetón del domingo pasado hay 2,8 millones de votos, repartidos en 1,6 millones de Valencia, en 1 millón de Fajardo y en 225.517 de López.

Hasta ahora, los pronunciamientos de Oviedo, Fajardo y López no han girado en torno a apoyar a alguno de los candidatos. El exdirector del Dane afirmó que “es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar”. Entretanto, Fajardo dijo el pasado domingo que “este millón de votos es importante para decidir el futuro de nuestro país”; Por su parte, López aseguró que “Iván Cepeda y el Presidente se equivocan si creen que el camino es desconocer los resultados y echar culpas a los demás” y que “el camino es reconocer el segundo lugar y liderar una plataforma que defender a la gente, enderece el rumbo de la campaña y de lo que ofrecen como gobierno”. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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