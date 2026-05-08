Las 10 veces que Iván Cepeda ha callado sobre los escándalos de corrupción del gobierno

El país ha seguido de cerca las posturas de Iván Cepeda frente a la administración de Gustavo Petro, pues es el candidato presidencial del continuismo, con todas las implicaciones que esto tiene. No obstante, ante los diversos hechos de corrupción que han marcado al “gobierno del cambio”, la posición de Cepeda ha sido, por lo general, de silencio más que de rechazo. De hecho, el candidato ha evitado participar en los debates presidenciales, en parte para no tener que responder directamente por cuestionamientos relacionados con hechos irregulares que han salpicado a esta administración. En ese contexto, Cepeda finalmente se refirió al tema en un acto público organizado por su campaña, únicos a los que asiste. Allí, reconoció que sí han ocurrido hechos de corrupción. “También hay que reconocerlo, se han presentado hechos de corrupción en este gobierno que vamos a erradicar en nuestro segundo gobierno”, dijo. Le puede interesar: Cepeda es el único puntero que no ha reportado ingresos y gastos de campaña, ¿quiénes son los otros candidatos? Admitió la existencia de irregularidades, pero al mismo tiempo mantuvo la defensa del modelo de gobierno del petrismo. “En estas elecciones presidenciales, el pueblo colombiano está ante dos caminos que conducen a lugares y situaciones muy distintos cada uno. El primer camino es el de la extrema derecha que dirige Álvaro Uribe y que representa un pasado de pobreza, violencia y corrupción para Colombia. El otro camino, que no ha sido perfecto, representa el pacto histórico, la alianza por la vida y mi candidatura presidencial; es el camino que conduce al cambio social, a la igualdad, a la prosperidad, a la democracia y al futuro que se merece el pueblo colombiano”, añadió.

Escándalos en el Gobierno Petro Las declaraciones del candidato se producen en un momento en el que el Gobierno enfrenta varias controversias que han salpicado a diferentes niveles de la administración pública.

Algunos duraron semanas; otros, años. Unos arrancaron como chisme de pasillo y terminaron en estrados; otros nacieron directamente de la Fiscalía, Contraloría o Procuraduría. Eso sí, todos se volvieron parte de la conversación pública. Uno de los casos más graves es el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que organismos de control investigan un presunto entramado de corrupción relacionado con la compra de carrotanques para La Guajira y el manejo de contratos. Plata usada para aceitar apoyos en el Congreso de la República. Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, entonces ministros, hoy están en la cárcel por estos hechos. Agua no hubo; poder, sí. Lea también: Cinco alertas que disparó Cepeda en entrevista con María Jimena Otro escándalo es el de las presuntas ‘chuzadas’ de Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete presidencial. Comenzaron con un maletín extraviado y terminaron con policías condenados por interceptaciones ilegales, dejando claro que en Palacio los asuntos privados podían escalar rápido a problema institucional. La escena del polígrafo a la niñera —presentada como voluntaria— terminó de cruzar la línea entre intimidad y Estado, y quedó conectada, inevitablemente, con el escándalo de las interceptaciones. Cepeda no se ha pronunciado tampoco sobre el proceso de contratación de pasaportes, donde se han presentado tensiones institucionales y dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar la continuidad del servicio. A esto se suman las denuncias por presuntas filtraciones de información de inteligencia relacionadas con las disidencias de las Farc. Investigaciones revelaron chats y archivos incautados a alias ‘Calarcá’, que apuntaron a contactos con el general Juan Miguel Huertas, alto mando del Ejército, y con Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección de Inteligencia.

En los mensajes se habla de reuniones, favores e información reservada. Ese material llevaba meses en poder de la Fiscalía sin que se hiciera mucho. El presidente lo negó todo.

En el ámbito político también hay investigaciones por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El Consejo Nacional Electoral emitió un fallo sin precedentes: la campaña de Petro hizo trampa para ganar. Según el CNE, el equipo de “Petro Presidente” se pasó de los topes de gasto, ocultó miles de millones en cuentas y recibió dinero de fuentes prohibidas como sindicatos. El mensaje es incómodo, pero contundente: el primer gobierno de izquierda también rompió las reglas y no jugó limpio. En ese contexto, aunque el senador del Pacto Histórico insiste en la necesidad de “erradicar” estas prácticas en un eventual segundo gobierno, su intervención evita señalar responsables concretos dentro de la actual administración.

Las peleas y líos entre Laura Sarabia y el ministro del Interior, Armando Benedetti: ¿se quedan por fuera del segundo Gobierno del Cambio? EL COLOMBIANO ha contado que si bien el senador del Pacto Histórico no se ha pronunciado sobre los escándalos que rodean a Sarabia y Benedetti, en privado ha tomado la decisión de no querer aceptar al actual ministro del Interior y a la excanciller en su campaña, a pesar de que el presidente Petro se lo pidió. La entrega de títulos falsos de la Fundación San José a funcionarios del Gobierno Nacional Iván Cepeda no se pronunció sobre la entrega de títulos falsos de la Fundación Universitaria San José ni sobre los que se entregaron a funcionarios del Gobierno cercanos a Gustavo Petro, como el de Juliana Guerrero, quien actualmente es delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Amplíe la noticia: ¿Nepotismo?: denuncian ‘títulos exprés’ en la San José: representante legal fue graduado por su esposa El candidato ha sido ambiguo en su posición frente a la convocatoria que hizo el presidente Petro a una Asamblea Nacional Constituyente y propone un “acuerdo nacional” parecido a Chávez Cepeda ha respondido con el santo y seña de su campaña: “acuerdo nacional”. Las veces que ha explicado con qué se come eso, sus respuestas apuntan a cambiar el sistema político de Colombia, como el que dejó a Venezuela sumida en una dictadura al mando del fallecido Hugo Chávez y el presidiario Nicolás Maduro. El pasado 8 de abril entraron a la cárcel de Itagüí cantantes vallenatos y de música popular para enrumbar a los cabecillas de las bandas criminales del Valle de Aburrá con las que el Gobierno entabló diálogos de paz Sobre esto, el senador solo dijo una frase desde Bucaramanga, que expone su postura cómoda frente a los escándalos de un Gobierno que pretende continuar: “Eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”.

En noviembre de 2025 Noticias Caracol reveló archivos que muestran presuntas filtraciones de información de inteligencia sobre las disidencias de las Farc que involucró a un general del Ejército y un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Aunque numerosos chats y archivos incautados al jefe de una disidencia de las Farc, Alexander Díaz Mendoza (alias ‘Calarcá’), apuntaron a reuniones, favores e información reservada que era entregada a ese grupo armado, hasta la fecha, Cepeda no se ha pronunciado en declaraciones públicas ni en redes sociales. Al gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, Hollman Morris, se le caen del bolsillo las denuncias por violencia de género. Las periodistas Lina Castillo y María Antonia García y su exesposa Patricia Casas lo han señalado por hechos de ese tipo El candidato del petrismo se ha referido a Morris como “querido Hollman”, le ha expresado admiración y lo apoyó en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá en 2019. “Si las hay, pues hay que atenderlas y ver, pero no voy a adelantar ni medidas ni voy a entrar a discutir personas. Eso no lo voy a hacer aquí”, dijo en una entrevista la periodista María Jimena Duzán. El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en juicio por los delitos de peculado por apropiación (robar recursos públicos) y prevaricato por acción (emitir una decisión iegal), fue nombrado Superintendente de Salud En las semanas que lleva en el cargo, empezó a enviarle plata a personas que aquejaban demoras en entrega de medicamentos y, con el presidente Petro, graduaron de enemigos al Grupo Empresarial Antioqueño. Un periodista de Blu Radio le consultó sobre esa decisión de Petro, pero se limitó a decir “no, no, no” con cara de pocos amigos. Lea más: Fact check | Algo no cuadra en las cuentas de la campaña Cepeda El entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por presuntos sobrecostos y desvío de recursos en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira Alejandra Benavides, testigo estrella en el proceso, ha asegurado ante la Fiscalía que se usaron recursos de la entidad para sobornar a congresistas y favorecer reformas del Gobierno. Al respecto, Cepeda solo habló del tema una vez y fue para desmentir a otro implicado: Olmedo López, quien aseguró que se usaron dineros para financiar al ELN. “Quieren enlodar el proceso de paz”, dijo. El último fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que hubo violación de topes en la campaña Petro Presidente de 2022. El mismo organismo inició investigación por la misma razón contra la campaña de Cepeda El actual senador del Pacto Histórico ha defendido la legalidad de ambas campañas, a pesar de que hay un fallo sobre la de su padrino Petro. El candidato ha dicho que se trata de persecución política y, en caso de ser presidente, propone cerrar el CNE y cambiarlo por una “entidad transparente”.

El “Pacto Fest” financiado por el Ministerio de Salud: cuando la campaña, las tarimas y las luces del petrismo la paga el dinero del Estado A pesar de que desde el oficialismo insistieron en que eran dos contratos distintos, investigaciones demostraron que, con dineros del Estado, el Minsalud alquiló una tarima y luces por dos días. Al segundo día fue usado por el Pacto Histórico para cerrar campaña. Cepeda no se pronunció.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Iván Cepeda sobre la corrupción en el Gobierno Petro? ¿Cuáles son los principales escándalos que enfrenta el Gobierno Petro? Entre los casos más relevantes están la UNGRD, la financiación de campaña de 2022, las interceptaciones ilegales y controversias en contratación pública ¿Iván Cepeda había hablado antes sobre estos casos? Hasta ahora, el candidato presidencial había evitado pronunciarse públicamente sobre varios de los principales escándalos del Gobierno

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EL COLOMBIANO ha contado que si bien el senador del Pacto Histórico no se ha pronunciado sobre los escándalos que rodean a Sarabia y Benedetti, en privado ha tomado la decisión de no querer aceptar al actual ministro del Interior y a la excanciller en su campaña, a pesar de que el presidente Petro se lo pidió.

Iván Cepeda no se pronunció sobre la entrega de títulos falsos de la Fundación Universitaria San José ni sobre los que se entregaron a funcionarios del Gobierno cercanos a Gustavo Petro, como el de Juliana Guerrero, quien actualmente es delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Cepeda ha respondido con el santo y seña de su campaña: “acuerdo nacional”. Las veces que ha explicado con qué se come eso, sus respuestas apuntan a cambiar el sistema político de Colombia, como el que dejó a Venezuela sumida en una dictadura al mando del fallecido Hugo Chávez y el presidiario Nicolás Maduro.

Sobre esto, el senador solo dijo una frase desde Bucaramanga, que expone su postura cómoda frente a los escándalos de un Gobierno que pretende continuar: “Eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”.

Aunque numerosos chats y archivos incautados al jefe de una disidencia de las Farc, Alexander Díaz Mendoza (alias ‘Calarcá’), apuntaron a reuniones, favores e información reservada que era entregada a ese grupo armado, hasta la fecha, Cepeda no se ha pronunciado en declaraciones públicas ni en redes sociales.

El candidato del petrismo se ha referido a Morris como “querido Hollman”, le ha expresado admiración y lo apoyó en su aspiración a la Alcaldía de Bogotá en 2019. “Si las hay, pues hay que atenderlas y ver, pero no voy a adelantar ni medidas ni voy a entrar a discutir personas. Eso no lo voy a hacer aquí”, dijo en una entrevista la periodista María Jimena Duzán.

En las semanas que lleva en el cargo, empezó a enviarle plata a personas que aquejaban demoras en entrega de medicamentos y, con el presidente Petro, graduaron de enemigos al Grupo Empresarial Antioqueño. Un periodista de Blu Radio le consultó sobre esa decisión de Petro, pero se limitó a decir “no, no, no” con cara de pocos amigos.

Alejandra Benavides, testigo estrella en el proceso, ha asegurado ante la Fiscalía que se usaron recursos de la entidad para sobornar a congresistas y favorecer reformas del Gobierno. Al respecto, Cepeda solo habló del tema una vez y fue para desmentir a otro implicado: Olmedo López, quien aseguró que se usaron dineros para financiar al ELN. “Quieren enlodar el proceso de paz”, dijo.

El actual senador del Pacto Histórico ha defendido la legalidad de ambas campañas, a pesar de que hay un fallo sobre la de su padrino Petro. El candidato ha dicho que se trata de persecución política y, en caso de ser presidente, propone cerrar el CNE y cambiarlo por una “entidad transparente”.

A pesar de que desde el oficialismo insistieron en que eran dos contratos distintos, investigaciones demostraron que, con dineros del Estado, el Minsalud alquiló una tarima y luces por dos días. Al segundo día fue usado por el Pacto Histórico para cerrar campaña. Cepeda no se pronunció.