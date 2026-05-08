Las 10 veces que Iván Cepeda ha callado sobre los escándalos de corrupción del gobierno

El país ha seguido de cerca las posturas de Iván Cepeda frente a la administración de Gustavo Petro, pues es el candidato presidencial del continuismo, con todas las implicaciones que esto tiene. No obstante, ante los diversos hechos de corrupción que han marcado al “gobierno del cambio”, la posición de Cepeda ha sido, por lo general, de silencio más que de rechazo.
De hecho, el candidato ha evitado participar en los debates presidenciales, en parte para no tener que responder directamente por cuestionamientos relacionados con hechos irregulares que han salpicado a esta administración.
En ese contexto, Cepeda finalmente se refirió al tema en un acto público organizado por su campaña, únicos a los que asiste. Allí, reconoció que sí han ocurrido hechos de corrupción.
“También hay que reconocerlo, se han presentado hechos de corrupción en este gobierno que vamos a erradicar en nuestro segundo gobierno”, dijo.
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Admitió la existencia de irregularidades, pero al mismo tiempo mantuvo la defensa del modelo de gobierno del petrismo.
“En estas elecciones presidenciales, el pueblo colombiano está ante dos caminos que conducen a lugares y situaciones muy distintos cada uno. El primer camino es el de la extrema derecha que dirige Álvaro Uribe y que representa un pasado de pobreza, violencia y corrupción para Colombia. El otro camino, que no ha sido perfecto, representa el pacto histórico, la alianza por la vida y mi candidatura presidencial; es el camino que conduce al cambio social, a la igualdad, a la prosperidad, a la democracia y al futuro que se merece el pueblo colombiano”, añadió.