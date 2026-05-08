Paul Magnier ganó la primera etapa del Giro de Italia, así le fue a los colombianos en la competencia

El francés Paul Magnier se quedó con la victoria de la primera etapa del Giro de Italia, que lastimosamente terminó con muchos ciclistas en el suelo, por una dura caída a pocos metros de la meta.
Los tres colombianos que están en competencia, Egan Bernal, Santiago Buitrago y Éiner Rubio, llegaron con el mismo tiempo del ganador, en una llegada que se definió en el sprint final.
De esta manera, el velocista francés Paul Magnier se convirtió en el primer líder de la 109.ª edición del Giro de Italia tras imponerse al esprint en la primera etapa, disputada este viernes con final en Burgas (Bulgaria).