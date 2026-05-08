Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fiscalía imputó al general (r) Zapateiro por presunto asedio y acoso sexual a funcionarias

El general es investigado por “conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual” hacia funcionarias de las fuerzas militares; se declaró inocente.

  • General en retiro Eduardo Zapateiro imputado por el delito de acoso sexual. Foto: captura de pantalla
    General en retiro Eduardo Zapateiro imputado por el delito de acoso sexual. Foto: captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
08 de mayo de 2026
bookmark

El general en retiro Eduardo Zapateiro se declaró inocente del delito de acoso sexual imputado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Los hechos investigados, de acuerdo con el ente investigador, “están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional”.

Se trata de dos mujeres que lo denunciaron por acosarlas aprovechando su alto cargo en la institución.

Las demandantes son Lina Suárez y Liliana del Pilar Sambrano. Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2022.

Contexto: Chats revelan presunto acoso sexual del general (r) Eduardo Zapateiro a esposa de coronel Esparza

La Fiscalía explicó que Zapateiro Altamiranda le sugería a Lina Suárez vestirse bonito y le pedía salir con él. Lo hacía en ascensores y pasillos en donde quedaba a solas con ella. “Te voy a mandar a recoger, ponte tu mejor ropa de civil”, fue una de las frases que le dijo.

Pero también le escribía a altas horas de la noche. “Dios mío, ¿cómo eres tan creadita y se me la pelean? Tal vez me acostumbré a verte tan poco y en ropa de civil. “Déjame ver tu mejor foto de civil”, dicen varios mensajes de WhatsApp. Las fotos nunca fueron enviadas y, por el contrario, según la Fiscalía, generaron un temor en la mujer.

En retaliación a esa negativa, Zapateiro habría truncado su ascenso a oficial del Ejército.

Según la Fiscalía, el general habría incurrido en conductas similares contra Liliana del Pilar Sambrano, a quien presuntamente le pedía fotos vestida de civil. También la llamaba con frecuencia y le insistía en verse a solas. “Yo quiero verte y me gustaría que estuviéramos solos. Mira la posibilidad de que yo pueda llegar a tu casa”, habría dicho.

Con ella, según la investigación, el oficial habría sido aún más insistente. “Déjame verte en tus cucos”, se lee en uno de los mensajes conocidos por el caso. La mujer también habría sufrido represalias tras rechazar esas insinuaciones, entre ellas una disminución de sueldo.

Las denuncias contra el exgeneral se conocieron en marzo de 2025. En ese momento salió a la luz una decisión judicial que ordenó el reintegro del coronel José Luis Esparza, quien había sido retirado del Ejército por orden del entonces comandante.

Petro se pronunció sobre la imputación a Zapateiro

Una vez se conoció la imputación por presunto acoso sexual contra el general retirado Eduardo Zapateiro, el presidente Gustavo Petro reaccionó cuestionando el caso y señalando lo ocurrido durante el gobierno de Iván Duque.

“No es posible que en el gobierno de Duque, donde decidieron hacer trizas la paz con las Farc y donde se dispararon exponencialmente los cultivos de hoja de coca y concomitantemente las organizaciones armadas que los controlan, el jefe de las fuerzas militares haya sido un presunto acosador sexual, hoy “Sub judice”. Con delincuencia en el poder no se elimina la violencia en Colombia”, dijo.

Sin embargo, la reacción del mandatario volvió a abrir un debate sobre el silencio que ha mantenido frente a múltiples denuncias y señalamientos por presunto acoso y abuso sexual que han rodeado a funcionarios y exfuncionarios de su propio gobierno.

Y es que mientras Petro salió públicamente a pronunciarse sobre la imputación contra un militar de la administración pasada, en su gobierno varios casos similares han generado polémica sin que exista una condena clara o un rechazo contundente desde la Presidencia.

Algunos de esos episodios incluso involucraron a altos funcionarios, figuras cercanas al petrismo y personas que ocuparon cargos estratégicos dentro del Ejecutivo.

Lea también: Zapateiro responde a denuncia sobre presunto acoso sexual: “Mi conciencia está tranquila”, dijo; Petro lo acusó de “traicionero”

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos