La MOE alerta por presunta compra de votos en Sucre durante las elecciones presidenciales

La Misión de Observación Electoral (MOE) denunció este domingo una presunta compra de votos en el departamento de Sucre durante el desarrollo de las elecciones presidenciales.

Según informó José Fredy Aguilera, coordinador de la MOE en el departamento, la organización recibió denuncias de ciudadanos que señalan a un grupo de empresarios, presuntamente coordinado por un exconcejal de Sincelejo, de estar comprando votos en favor de uno de los candidatos.

De acuerdo con la información conocida por la MOE, estas actividades se estarían realizando en la sede de una empresa ubicada en Sincelejo. Aguilera explicó que recomendó a los denunciantes presentar formalmente los reportes a través de la plataforma Pilas con el Voto para que las autoridades puedan verificar los hechos y adoptar las medidas correspondientes.

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