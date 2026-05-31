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La MOE alerta por presunta compra de votos en Sucre durante las elecciones presidenciales

La organización pidió trasladar los casos a las autoridades competentes para verificar los hechos.

  • La jornada se ha llevado con normalidad en el resto del país. FOTO: Cristian Álvarez B.
    La jornada se ha llevado con normalidad en el resto del país. FOTO: Cristian Álvarez B.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Misión de Observación Electoral (MOE) denunció este domingo una presunta compra de votos en el departamento de Sucre durante el desarrollo de las elecciones presidenciales.

Según informó José Fredy Aguilera, coordinador de la MOE en el departamento, la organización recibió denuncias de ciudadanos que señalan a un grupo de empresarios, presuntamente coordinado por un exconcejal de Sincelejo, de estar comprando votos en favor de uno de los candidatos.

De acuerdo con la información conocida por la MOE, estas actividades se estarían realizando en la sede de una empresa ubicada en Sincelejo. Aguilera explicó que recomendó a los denunciantes presentar formalmente los reportes a través de la plataforma Pilas con el Voto para que las autoridades puedan verificar los hechos y adoptar las medidas correspondientes.

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El coordinador también indicó que situaciones similares estarían siendo reportadas en los municipios de San Marcos, Corozal, San Pedro y algunas localidades de la subregión de La Mojana.

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Pese a estas denuncias, la Registraduría reportó normalidad en el desarrollo de las votaciones en los 26 municipios de Sucre. En Sincelejo, desde antes de la apertura de las urnas se registró una alta afluencia de ciudadanos en los puestos de votación.

Asimismo, las autoridades instalaron el Puesto de Mando Unificado en la sede del Comando de Policía de Sucre, con la presencia de la delegada presidencial Cielo Rusinque, para monitorear el desarrollo de la jornada electoral.

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