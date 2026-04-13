Partido de La U confirma su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

En medio de los movimientos políticos previos a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, varios partidos han comenzado a definir apoyos y alianzas. En este contexto, el Partido de La U confirmó en la mañana de este lunes que se sumará a la campaña presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. A través de un comunicado, la Dirección Colegiada de la colectividad informó que la decisión fue adoptada mayoritariamente por su bancada de congresistas, tanto actuales como electos, tras evaluar las opciones en la carrera hacia la Presidencia de la República. Según el documento, el respaldo responde a la intención de acompañar “la candidatura presidencial que mejor representa al centro”, en referencia a la fórmula encabezada por Valencia y Oviedo. Este anuncio no es nuevo. Como había anticipado este diario, según fuentes del Partido de La U consultadas la semana pasada, ya se había confirmado el apoyo a la campaña de Valencia.

El partido también explicó que esta determinación se enmarca en su responsabilidad política de apoyar una propuesta que garantice la estabilidad institucional del país. Se señaló que busca contribuir a fortalecer la seguridad, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar las instituciones democráticas. “La decisión responde a nuestra responsabilidad con los colombianos de respaldar una opción que garantice la estabilidad institucional del Estado, así como la seguridad y la mejora en la calidad de vida de la población”, indicó la colectividad en su comunicado. Asimismo, el partido reiteró su compromiso con el respeto por la democracia y la construcción de un país con mayores oportunidades, en medio de un escenario electoral que comienza a definir alianzas y apoyos clave.

¿Qué se sabía?

El Partido de La U ya había rechazado su apoyo a una candidatura: la de Iván Cepeda. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, los miembros de esta bancada expresaron que se había realizado “una reunión de bancada en la que primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”. Y que “como resultado del encuentro, y luego de un análisis responsable y consensuado”, esta colectividad no formará parte de la estrategia ni de las ideas relacionadas con el candidato del Pacto Histórico.

¿Cómo se van decantando los apoyos?