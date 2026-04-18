Liberales anunciarían apoyo a Paloma y otros secretos en De Buena Fuente

Este lunes 20 de marzo, el Partido Liberal va a decidir si apoya a Paloma Valencia para la primera vuelta o si deja en libertad a sus electores. La reunión está convocada para los congresistas electos y hay dos grandes bandos, según fuentes.
Por un lado, los que quieren irse con Valencia como el presidente del Senado, Lidio García, y el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa. Este sector, más afín al expresidente César Gaviria, pide un apoyo de los rojos a nivel institucional.
El otro bando, con figuras como la representante María Eugenia Lopera, Henry Monedero o Carlos Adolfo Ardila, estaría promoviendo que los dejen en libertad, principalmente para apoyar a Iván Cepeda; Lopera, por ejemplo, ya está jugada por el petrismo.
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