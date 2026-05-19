Los “usan los cobardes”: Paloma critica seguridad de Abelardo; ¿qué le respondió él?

Polvareda política fue lo que levantó la candidata presidencial Paloma Valencia este puente festivo que pasó por cuenta de una crítica que hizo al también aspirante Abelardo de la Espriella. Tanto el candidato como sus fieles escuderos respondieron el dardo de la senadora. ¿Por qué es la nueva pelea entre ambos?
En medio de una elección presidencial —que esta a doce días de terminar— en la que la campaña del abogado ha fijado sus ataques y campaña sucia contra Valencia, los roces entre ambos han sido repetitivos, mientras las huestes petristas alrededor de Iván Cepeda celebran esa división.
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