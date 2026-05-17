Revelan video clave del asesinato de coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en Meta

La muerte de Roger, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, sigue generando conmoción en medio del ambiente de tensión electoral que vive el país. En las últimas horas se conoció un video que sería clave para esclarecer el ataque ocurrido cuando el joven se movilizaba en motocicleta hacia el municipio de Cubarral.
Según información divulgada por Blu Radio, la víctima había estado durante el día recogiendo publicidad política en Villavicencio y, cuando regresaba a su municipio, fue atacado por desconocidos.