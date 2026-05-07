Paloma Valencia denuncia presunto ‘hackeo’ de su celular: “mis chats están en poder de alguien”

En una entrevista, la candidata presidencial Paloma Valencia denunció que tendría indicios de interceptaciones ilegales a sus comunicaciones.
La dirigente uribista aseguró que recibió información que despertó sospechas sobre una posible vulneración a sus dispositivos. “Me ha llegado información de que alguien ha hackeado mi teléfono y que mis chats están en poder de alguien”, afirmó.
Las declaraciones las dio a conocer en medio de una entrevista con la Revista Semana. Valencia calificó la situación como “muy grave” y pidió claridad por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre una eventual interceptación a sus comunicaciones.
“Mis comunicaciones privadas no tienen por qué estar en manos de nadie, y sí sería muy bueno que la Fiscalía me diga si es que me están interceptando el teléfono y con qué propósito”, afirmó.