De la Espriella, Milei, Noboa y Bukele: ¿Por qué los ‘outsiders’ están dominando las elecciones en Latinoamérica?

Con la victoria de Abelardo de la Espriella continúa el fenómeno de figuras fuera de la política tradicional que llegan a la presidencia con un discurso antisistema. Ya ha pasado en Argentina, Ecuador, Perú y El Salvador.