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De la Espriella, Milei, Noboa y Bukele: ¿Por qué los ‘outsiders’ están dominando las elecciones en Latinoamérica?

Con la victoria de Abelardo de la Espriella continúa el fenómeno de figuras fuera de la política tradicional que llegan a la presidencia con un discurso antisistema. Ya ha pasado en Argentina, Ecuador, Perú y El Salvador.

  • Abelardo de la Espriella se une al grupo de outsiders en Latinoamérica que se presentaron como “salvadores” en sus contiendas electorales y se llevaron la victoria en las urnas. Fotos: Colprensa, AFP y Getty Images
    Abelardo de la Espriella se une al grupo de outsiders en Latinoamérica que se presentaron como “salvadores” en sus contiendas electorales y se llevaron la victoria en las urnas. Fotos: Colprensa, AFP y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La segunda vuelta presidencial en Colombia dejó como ganador a Abelardo de la Espriella, un abogado penalista de 47 años que no ha tenido trayectoria en cargos públicos y que en esta campaña priorizó un discurso rechazando la política tradicional.

Bajo la figura de aquel outsider, el litigante se hizo popular entre los colombianos y pese a rechazar públicamente el apoyo de algunos partidos políticos, logró las mayorías tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Lea también: Abelardo De la Espriella, el litigante costeño que se convirtió en ganador de las elecciones presidenciales

En sus discursos se describió como alguien de los “nunca” haciendo alusión a que no ha recibido plata del Estado y no ha ocupado cargos en el ejecutivo o legislativo,...

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