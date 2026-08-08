El icónico Renault 4 regresa a Colombia, ahora eléctrico: así es su nueva versión

El Renault 4, uno de los vehículos más recordados por varias generaciones de colombianos, está de regreso. Esta vez, el histórico modelo vuelve convertido en un vehículo 100% eléctrico y conectado, en una apuesta de Renault por combinar el legado de un ícono con las nuevas tendencias de movilidad. El primer encuentro del Renault 4 E-Tech eléctrico con el público colombiano se produjo en Medellín, en el marco de la Feria de las Flores y del tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos. El escenario fue elegido por la compañía para poner nuevamente al modelo frente a los colombianos, décadas después de que el Renault 4 se convirtiera en uno de los vehículos más populares del país. Sin embargo, el Renault 4 E-Tech todavía no está a la venta en Colombia. Su presencia corresponde a un show car, mientras Renault-Sofasa adelanta el proceso de validación técnica requerido antes de definir una eventual llegada comercial. Puede conocer: Renault-Sofasa disparó su producción 176% y fortaleció a Colombia como plataforma exportadora de vehículos

Renault 4 llega a Colombia, el icónico ‘Amigo Fiel’ vuelve en versión eléctrica

Renault 4 E-Tech ya acumula más de 1.400 kilómetros de pruebas en Colombia

Durante más de dos décadas, el Renault 4 hizo parte de la vida cotidiana de miles de familias colombianas. Su versatilidad, practicidad y capacidad para transitar por diferentes tipos de caminos hicieron que el modelo fuera conocido como el ‘Amigo Fiel’. Ahora, Renault busca trasladar ese reconocimiento a una nueva generación. El Renault 4 E-Tech eléctrico conserva elementos asociados con la identidad histórica del modelo, pero incorpora una arquitectura completamente eléctrica y tecnologías de conectividad. La presentación en Medellín también tiene un componente simbólico, el vehículo fue exhibido junto a automóviles clásicos que representan diferentes momentos de la historia automotriz, en una combinación de tradición e innovación.

Antes de definir su posible comercialización, Renault-Sofasa está sometiendo el Renault 4 E-Tech eléctrico a diferentes pruebas en territorio colombiano. El vehículo recorrió más de 1.400 kilómetros en carreteras nacionales, en un proceso que busca determinar cómo responde ante condiciones particulares del país, como la altitud, el clima, las características de las vías y los hábitos de conducción. Las pruebas incluyen arranques en pendiente con carga completa, frenadas en condiciones exigentes y evaluación de la regeneración de energía. También se han realizado pruebas relacionadas con el sistema de climatización y la carga de la batería tanto en corriente alterna (AC) como en corriente continua (DC). Según la compañía, quieren comprobar su comportamiento a diferentes alturas y bajo las condiciones de operación que enfrentaría si finalmente se comercializa en Colombia. Siga leyendo: Renault-Sofosa apunta a exportar 28.000 vehículos este año

El vehículo ya ha recorrido más de 1.400 kilómetros en carreteras nacionales.

¿Cuándo llegará el Renault 4 eléctrico a Colombia?

Por ahora, Renault no definió una fecha de lanzamiento comercial, precio ni especificaciones definitivas para el mercado colombiano. La compañía explicó que esa información será comunicada oficialmente una vez termine el proceso de validación técnica y se determine la estrategia de introducción del vehículo. Por eso, la aparición del Renault 4 E-Tech en la Feria de las Flores no debe interpretarse como el inicio de su comercialización. “Se trata de una etapa previa para acercar el modelo al público y evaluar su adaptación al mercado nacional”.

La llegada del Renault 4 eléctrico ocurre en un momento de crecimiento para Renault-Sofasa. Durante el primer semestre de 2026, la marca Renault registró cerca de 830.000 vehículos vendidos en el mundo, un aumento de 2,6% frente al mismo periodo de 2025. En Colombia, Renault-Sofasa alcanzó 15.820 matrículas durante el primer semestre, con una participación de mercado de 11,1%, lo que le permitió ubicarse como la segunda marca más vendida del país. El desempeño industrial también mostró un incremento significativo. La planta de Envigado ensambló 21.891 vehículos, un aumento de 76% frente al mismo periodo de 2025. Además, el 66% de esas unidades tuvo como destino mercados de exportación. En total, las exportaciones crecieron 178 % en unidades frente al primer semestre del año pasado. Puede leer: Producción de la planta de Renault-Sofasa, en Envigado, creció 80% en el primer trimestre de 2026 La compañía señala que actualmente cuenta con un 38% de electrificación en su portafolio, como parte de su estrategia futuREady, con la que busca avanzar hacia un negocio más tecnológico y sostenible. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: