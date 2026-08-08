El icónico Renault 4 regresa a Colombia, ahora eléctrico: así es su nueva versión

El Renault 4, uno de los vehículos más recordados por varias generaciones de colombianos, está de regreso. Esta vez, el histórico modelo vuelve convertido en un vehículo 100% eléctrico y conectado, en una apuesta de Renault por combinar el legado de un ícono con las nuevas tendencias de movilidad.
El primer encuentro del Renault 4 E-Tech eléctrico con el público colombiano se produjo en Medellín, en el marco de la Feria de las Flores y del tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos.
El escenario fue elegido por la compañía para poner nuevamente al modelo frente a los colombianos, décadas después de que el Renault 4 se convirtiera en uno de los vehículos más populares del país.
Sin embargo, el Renault 4 E-Tech todavía no está a la venta en Colombia. Su presencia corresponde a un show car, mientras Renault-Sofasa adelanta el proceso de validación técnica requerido antes de definir una eventual llegada comercial.
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