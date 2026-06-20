Así fueron las 6 segundas vueltas que definieron la presidencia desde 1994

Cuatro de las seis vueltas presidenciales disputadas en Colombia desde 1994 se definieron por márgenes inferiores al millón de votos. La estrechez electoral ha sido la norma predominante en las definiciones desde que el artículo 190 de la Constitución de 1991 introdujo la segunda vuelta presidencial como mecanismo para garantizar que el jefe de Estado llegara a la Casa de Nariño con el respaldo de más de la mitad de los votos.
Desde su entrada en vigor, el país ha celebrado seis elecciones a dos vueltas: 1994, 1998, 2010, 2014, 2018 y 2022; mientras que en 2002 y 2006, Álvaro Uribe Vélez ganó en primera vuelta con el 54,5% y el 62,3%, respectivamente.
La primera segunda vuelta de la historia colombiana, en 1994, fue también la más estrecha de las seis. Ernesto Samper, del Partido Liberal, se impuso con 3.733.366 votos (50,26%) frente a los 3.576.781 (48,15%) de Andrés Pastrana, del Partido Conservador, una diferencia de apenas 156.585 votos.