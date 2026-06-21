José Manuel Restrepo celebra la victoria de De la Espriella: “Aquí comienza la Patria Milagro”

José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella en las elecciones de segunda vuelta de este 21 de junio, reaccionó a los resultados del preconteo que los da como ganadores de la jornada electoral. “¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro”, escribió el ahora vicepresidente electo, marcando el tono del nuevo gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.
En clave política, la frase busca condensar el espíritu de la campaña de “Defensores de la Patria”, el movimiento con el que De la Espriella logró consolidar una candidatura que se movió entre el discurso antisistema y la promesa de orden institucional.