Estados Unidos e Irán reactivaron los ataques en pleno cese al fuego y ponen en riesgo las negociaciones de paz

Estados Unidos e Irán anunciaron este lunes nuevas acciones militares y acusaciones mutuas en medio de un contexto de creciente tensión en Oriente Medio, donde las negociaciones para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero atraviesan un momento de incertidumbre.
Los hechos involucran a Washington, Teherán, Israel, Líbano y otros actores de la región, mientras persisten los enfrentamientos militares y continúan los intentos por alcanzar un acuerdo que permita detener la guerra y abordar las diferencias sobre el programa nuclear iraní.
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