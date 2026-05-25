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¿Se puede votar con la cédula digital en las elecciones presidenciales de 2026?

La cita con la democracia está prevista para el 31 de mayo en los puestos de votación, donde más de 41 millones de ciudadanos están habilitados.

  • ¿Cómo saber si se puede votar con la cédula digital en las elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026?
    ¿Cómo saber si se puede votar con la cédula digital en las elecciones presidenciales de este 31 de mayo de 2026?
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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Los colombianos tendrán una cita en las urnas el 31 de mayo de 2026 para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, algunos electores desconocen el proceso de votación y el lugar donde deben ejercer este derecho, puesto que la Registraduría cuenta actualmente con 120.527 mesas de votación y 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar.

Cabe recordar que, si se cumple con la cita en las urnas, se obtendrá un 10 % de descuento en la expedición del pasaporte y la libreta militar, así como medio día de descanso laboral remunerado y prioridad o ventajas en procesos públicos.

Lea también: Pilas: este lunes 25 de mayo comienzan las votaciones presidenciales en el exterior, ¿cómo consultar su puesto de votación?

¿Se puede votar con cédula digital?

Si usted piensa votar en estas elecciones presidenciales, tenga presente que debe presentar obligatoriamente la cédula de ciudadanía ante el jurado para que le entreguen los tarjetones y marcar con una X su candidato de preferencia.

También está permitido votar con la cédula digital, pero con la condición de que se presente en la aplicación oficial llamada Cédula Digital Colombia, la cual debe estar descargada desde Google Play para Android o desde la App Store en iPhone.

Si no presenta al jurado la cédula digital a través de la aplicación establecida, no podrá ejercer el derecho al voto, a menos que tenga la cédula física/amarilla con hologramas.

Entérese: Arrancaron las votaciones para colombianos en el exterior

Ejemplo de cédula digital en Colombia
Ejemplo de cédula digital en Colombia

Si desea consultar su lugar de votación, ingrese a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil y digite el número de la contraseña, cédula física o cédula digital. Luego debe darle clic en la opción “No soy un robot” y después en “Consultar”. Allí le mostrarán la dirección, el departamento, la zona y la mesa de votación para ejercer el derecho al voto.

Siga leyendo: ABC para jurados de votación: cómo consultar y asistir a la capacitación obligatoria para las elecciones del 31 de mayo

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué app se necesita para votar con cédula digital?
Debe descargar la aplicación oficial Cédula Digital Colombia, disponible en Android (Google Play) y iOS (App Store).
¿Puedo votar sin cédula física si tengo la digital?
Sí, pero únicamente si la cédula digital está disponible en la app oficial. Si no, deberá presentar la cédula física amarilla con hologramas.
¿Qué pasa si no tengo la app de cédula digital el día de la votación?
No podrá ejercer el derecho al voto si no presenta la cédula física o la versión digital en la app oficial de la Registraduría.
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