El artículo de The Economist que lapida la gestión del presidente Petro: “¿Está Colombia a las puertas del infierno?”

En solo cinco años, la geografía del conflicto en Colombia se expandió de manera inquietante. Un mapa elaborado por la revista británica The Economist muestra cómo en 2019 los grupos armados ilegales tenían presencia en puntos dispersos del territorio, mientras que para 2024 su dominio se extendió sobre casi todo el país, desde la frontera con Venezuela hasta las selvas del Pacífico y el sur amazónico. Esta radiografía resume el dilema actual: pese a los avances macroeconómicos que exhibe el gobierno de Gustavo Petro, la violencia, el narcotráfico y el desgaste institucional se han profundizado, poniendo en duda la viabilidad de su proyecto de Paz Total y dejando a Colombia en un escenario de creciente inseguridad y fragilidad democrática.
¿Está Colombia a las “puertas del infierno”? Con esta pregunta inicia un demoledor artículo publicado este fin de semana por The Economist, en el que aborda temas clave como las reformas sociales, la seguridad, las instituciones, la gobernabilidad y la situación económica durante el mandato de Petro. No es, eso sí, la primera vez que The Economist pone la lupa crítica sobre el gobierno actual. En 2023 y el año pasado ya había alertado sobre sus choques con las instituciones y su caótico estilo de liderazgo.