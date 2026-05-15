14 antioqueños pelean por un lugar en el Mundial: seis tendrían cupo fijo

Los jugadores antioqueños incluidos en la preconvocatoria son David Ospina, Andrés Mosquera Marmolejo, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Kevin Castaño, Sebastián Gómez, Jhon Jáder Durán, Santiago Arias, Yerson Mosquera, Sebastián Villa, Johan Rojas, Juan Manuel Rengifo y Richard Ríos. Sin embargo, más allá de la amplia representación paisa en el listado inicial, todo apunta a que solamente seis de ellos tendrían asegurado un lugar en la convocatoria definitiva.

La presencia antioqueña vuelve a tomar fuerza en la Selección Colombia. Dentro de los 55 jugadores que hacen parte de la prelista elaborada por el técnico Néstor Lorenzo para escoger la nómina definitiva al Mundial, aparecen 14 futbolistas nacidos en Antioquia, una cifra que representa el 25,4% del total de convocados preliminares y que ratifica el peso histórico del departamento en el fútbol colombiano.

El primero de esos nombres es el de David Ospina. El arquero sigue siendo uno de los hombres de máxima confianza de Lorenzo y ha estado presente durante todo el proceso clasificatorio. Aunque en Nacional ha atravesado momentos irregulares y algunas críticas por su rendimiento, el experimentado guardameta mantiene un liderazgo invaluable dentro del grupo y continúa siendo una pieza clave en el camerino de la Selección.

Otro de los nombres fijos es Juan Fernando Quintero. El volante atraviesa un buen momento con River Plate y ha sido habitual en las recientes convocatorias, tanto en amistosos como en las Eliminatorias. Su talento, visión de juego y capacidad para desequilibrar lo convierten en una de las cartas creativas más importantes del equipo nacional.

En el caso de Daniel Muñoz, prácticamente no existen dudas sobre su presencia en la lista definitiva. El lateral derecho se ha consolidado como uno de los mejores jugadores colombianos en la Premier League y es titular indiscutible en el esquema de Lorenzo. Su despliegue físico, intensidad y aporte ofensivo lo tienen como una de las grandes figuras del combinado nacional.

También aparece como fijo Kevin Castaño. Aunque ha perdido continuidad recientemente en River Plate, el mediocampista ha sido constante dentro del proceso del entrenador argentino.

El quinto antioqueño con cupo prácticamente asegurado es Richard Ríos. Pese a que en algunos amistosos recientes no mostró su mejor versión, su presente en Benfica es brillante.

A ellos se suma Santiago Arias, uno de los referentes del grupo. Cada vez que el cuerpo técnico le ha dado la oportunidad, el lateral ha respondido con experiencia, orden y compromiso.

De esta manera, Ospina, Quintero, Muñoz, Castaño, Richard Ríos y Arias serían los seis antioqueños con mayores probabilidades de integrar la nómina definitiva. Sin embargo, todavía hay otros nombres que podrían meterse en la pelea. Uno de ellos es Yerson Mosquera, quien tendría opciones debido a las dudas que ha mostrado la Selección en la zona defensiva. La búsqueda del acompañante ideal para Dávinson Sánchez sigue abierta y eso podría favorecerle.