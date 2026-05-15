14 antioqueños pelean por un lugar en el Mundial: seis tendrían cupo fijo

La presencia antioqueña vuelve a tomar fuerza en la Selección Colombia. Dentro de los 55 jugadores que hacen parte de la prelista elaborada por el técnico Néstor Lorenzo para escoger la nómina definitiva al Mundial, aparecen 14 futbolistas nacidos en Antioquia, una cifra que representa el 25,4% del total de convocados preliminares y que ratifica el peso histórico del departamento en el fútbol colombiano.
Los jugadores antioqueños incluidos en la preconvocatoria son David Ospina, Andrés Mosquera Marmolejo, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Kevin Castaño, Sebastián Gómez, Jhon Jáder Durán, Santiago Arias, Yerson Mosquera, Sebastián Villa, Johan Rojas, Juan Manuel Rengifo y Richard Ríos. Sin embargo, más allá de la amplia representación paisa en el listado inicial, todo apunta a que solamente seis de ellos tendrían asegurado un lugar en la convocatoria definitiva.