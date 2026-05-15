Claudia López reveló que perdió un bebé junto a Angélica Lozano cuando era alcaldesa

Pareciera que con los años la maternidad se hubiera convertido en una carrera contra el tiempo, la vida pública, el trabajo y hasta la misma biología. Como si todo tuviera que coincidir en el momento perfecto para que ese sueño pueda hacerse realidad. Y cuando finalmente ocurre, muchas veces el peso de las responsabilidades, las críticas o las circunstancias terminan golpeando más fuerte de lo esperado. De eso habló recientemente candidata presidencial Claudia López en una entrevista con Blu Radio, en la que reveló uno de los episodios más dolorosos de su vida: la pérdida del bebé que esperaba junto a su esposa, la senadora Angélica Lozano, en medio de la tormenta política y mediática que enfrentaba cuando era alcaldesa de Bogotá.

Durante la conversación, López contó que durante años ambas intentaron convertirse en madres y que fue en enero de 2021 cuando estuvieron más cerca de lograrlo. “Finalmente, después de muchos ensayos, Angélica quedó embarazada y fue un momento muy feliz”, relató la exalcaldesa. Conozca: Las denuncias de Claudia López y Mauricio Lizcano por falta de acceso a anticipos para sus campañas Según explicó, en ese momento pidió cinco días de vacaciones para acompañar a su pareja y celebrar la noticia. Sin embargo, la decisión coincidió con uno de los momentos más críticos de la pandemia por covid-19 en Bogotá y desató una fuerte ola de cuestionamientos. En enero de 2021, la capital atravesaba el segundo pico de contagios, con alta ocupación de camas UCI y nuevas cuarentenas en localidades como Suba, Engativá y Usaquén. La salida temporal de López del país, junto a Angélica Lozano, generó críticas de políticos, concejales y sectores de oposición que consideraron inoportuno su viaje en plena emergencia sanitaria.

Figuras como Armando Benedetti, Miguel Uribe Turbay y Carlos Fernando Galán cuestionaron públicamente sus vacaciones, mientras en redes sociales crecían los señalamientos contra la entonces mandataria. La presión terminó siendo, según Claudia López, devastadora. “Fue tal el escándalo y tal la presión, que Angélica terminó perdiendo el bebé”, aseguró durante la entrevista. La candidata presidencial reconoció que aquel episodio marcó un antes y un después en su vida personal y política. Incluso confesó que después de esa experiencia decidió no volver a intentar convertirse en madre.

“Yo dije: no soy capaz de ser alcaldesa, cuidadora de una ciudad de ocho millones de personas y lidiar con este duelo”, expresó. López explicó que sintió que debía escoger entre la vida pública y la posibilidad de formar una familia, una situación que, según dijo, viven muchas mujeres que ocupan cargos de alta responsabilidad. Siga leyendo: Leonardo Huerta, Edna Bonilla y Juan Daniel Oviedo rechazan negociar con grupos armados Aunque aseguró que sí cree posible combinar la maternidad con el liderazgo, admitió que para ella, en ese momento, resultó imposible sostener ambas cargas al mismo tiempo. “Esta fue la vida que yo escogí. La ciudad me eligió y yo tenía que honrar ese mandato”, afirmó. La exalcaldesa también habló del profundo impacto emocional que le dejaron las críticas públicas y algunas portadas de medios de comunicación durante esos días, las cuales calificó como “miserables”.

Claudia López aseguró que la pérdida del bebé que esperaba junto a Angélica Lozano fue uno de los momentos más difíciles de su vida personal y política. FOTO: Redes sociales.