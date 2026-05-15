Economía colombiana creció 2,2% en el primer trimestre de 2026, jalonada por el gasto del Gobierno

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló este viernes 15 de mayo que la economía colombiana arrancó 2026 con moderado impulso. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,2% entre enero y marzo de este año frente al mismo periodo de 2025.
El dato evidenció que sectores clave, como la salud, la educación y el comercio minorista, mantienen la marcha de crecimiento, mientras la construcción y el café siguen siendo los sectores más golpeados.
Frente al trimestre anterior, el PIB creció 0,6% en su serie ajustada por estacionalidad y calendario. Un dato que los analistas leen como señal de que la economía no pierde momentum, aunque tampoco acelera.
Siga leyendo: Alerta del CARF: el próximo gobierno deberá hacer un histórico ajuste del 4% del PIB para evitar la quiebra