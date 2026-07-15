Argentina vs. Inglaterra: los memes que encienden la semifinal del Mundial 2026

No ha rodado el balón y el partido entre Argentina e Inglaterra, por las semifinales del Mundial de 2026, ya se juega con intensidad en las redes sociales. Miles de memes, bromas y publicaciones han convertido la previa en un fenómeno viral, alimentado por una rivalidad que trasciende el fútbol y revive episodios históricos entre ambos países. Lea aquí: Hora, posibles nóminas y dónde ver Argentina-Inglaterra: se define el segundo finalista del Mundial de Norteamérica Uno de los temas que más se repite en plataformas como X, Instagram y TikTok es la teoría, en tono de broma y también con algo de polémica, de que el encuentro estaría “arreglado” para favorecer a Argentina.

Las publicaciones ironizan con supuestas ayudas arbitrales para que la vigente campeona alcance una nueva final, una versión que también ha circulado en algunos sectores de la prensa europea y a la que los aficionados argentinos han respondido, en muchos casos, con humor.

Otro de los grandes protagonistas de la previa es el histórico conflicto por las islas Malvinas. La guerra de 1982 sigue siendo un tema muy presente en la memoria colectiva argentina y cada enfrentamiento futbolístico frente a Inglaterra reaviva ese simbolismo.

En las tribunas volvió a escucharse uno de los cánticos más emblemáticos del fútbol argentino: ”Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés”, una canción que nació después de la Guerra de las Malvinas y que desde entonces acompaña los partidos contra el seleccionado británico.

A ello se suma el recuerdo permanente del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona firmó dos de los goles más famosos de la historia: la polémica “Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”, considerados por muchos argentinos como una revancha deportiva tras el conflicto bélico.

Las referencias históricas también aparecen en la música. En redes volvió a viralizarse el verso ”Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, de la canción Muchachos, himno no oficial de la Selección durante Qatar 2022. Mientras tanto, la actual selección ha popularizado otro coro que mezcla distintas generaciones del fútbol argentino: ”Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo”.

Entre los memes más compartidos figura una invitación ficticia con diseño de cumpleaños que dice: ”Te invito a mi cuarto infarto”, en alusión al sufrimiento que suelen provocar los partidos de la Albiceleste.

También reaparecieron los clásicos montajes con Diego Maradona, escenas de Los Simpson y la ya tradicional serie de memes protagonizada por la legendaria presentadora Mirtha Legrand, a quien muchos usuarios vuelven a presentar como una especie de “amuleto” de la selección.

La Embajada británica en Buenos Aires incluso se sumó al ambiente con una publicación en tono humorístico. En ella simuló un memorando interno indicando que, si ganaba Inglaterra, debían celebrar con elegancia, pero si triunfaba Argentina, lo correcto era felicitar al rival y evitar hablar de “conspiraciones inexistentes”, un mensaje que fue ampliamente compartido por los usuarios.

Pese al ambiente cargado de simbolismo, el seleccionador Lionel Scaloni pidió separar el fútbol de la historia. “Es un partido de fútbol, no podemos mezclar las cosas”, afirmó en la rueda de prensa previa, insistiendo en que el respeto por lo ocurrido en 1982 no debe trasladarse al terreno de juego.

Sin embargo, para buena parte de los aficionados argentinos, enfrentar a Inglaterra nunca será un partido cualquiera. Entre memes, supersticiones, canciones y referencias históricas, las horas previas al pitazo inicial confirman que este clásico mundialista también se disputa, y con fuerza, en internet.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra?

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. En Colombia, el encuentro comenzará a las 2:00 p. m. y definirá al segundo finalista del Mundial de 2026, que enfrentará a España en la gran final del próximo domingo. El partido podrá verse por las señales de Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DGO y DAZN. También seguir el minuto a minuto en EL COLOMBIANO.COM.

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