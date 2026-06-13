Kim Seung-gyu, el portero de Corea del Sur, se perdió el nacimiento de su hija por defender a su país en el Mundial

Kim Seung-gyu, portero de Corea del Sur, fue una de las figuras de la selección asiática en el debut mundialista ante República Checa, en este compromiso, los dirigidos por Hong Myung-bo ganaron 2-1 en Guadalajara. Aunque la concentración, el cuerpo y las ganas estaban presentes en el pórtico coreano, Seung-gyu tenía el corazón al otro lado del mundo, al lado de su esposa y abrazando a su hija recién nacida.
El experimentado guardameta del Tokyo FC de Japón, que disputa su cuarta Copa del Mundo, fue papá hace unos días y no pudo estar presente en el natalicio de su hija por estar en la concentración del seleccionado coreano en Norteamérica. Desde Salt Lake, Utah, el guardavallas coreano pudo ver a su bebé por videollamada mientras se preparaba para el debut ante Chequia.