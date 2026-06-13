Kim Seung-gyu, el portero de Corea del Sur, se perdió el nacimiento de su hija por defender a su país en el Mundial

Kim Seung-gyu, portero de Corea del Sur, fue una de las figuras de la selección asiática en el debut mundialista ante República Checa, en este compromiso, los dirigidos por Hong Myung-bo ganaron 2-1 en Guadalajara. Aunque la concentración, el cuerpo y las ganas estaban presentes en el pórtico coreano, Seung-gyu tenía el corazón al otro lado del mundo, al lado de su esposa y abrazando a su hija recién nacida. El experimentado guardameta del Tokyo FC de Japón, que disputa su cuarta Copa del Mundo, fue papá hace unos días y no pudo estar presente en el natalicio de su hija por estar en la concentración del seleccionado coreano en Norteamérica. Desde Salt Lake, Utah, el guardavallas coreano pudo ver a su bebé por videollamada mientras se preparaba para el debut ante Chequia.

“Me siento muy culpable con mi esposa y con mi hija. Por eso quiero conseguir un buen resultado en este Mundial y volver a Corea con un gran regalo para ellas”; afirmó antes del debut y así fue, consiguió ser una de las figuras del equipo en el partido del pasado jueves 11 de junio. Triunfo con una dedicatoria especial, la cual viaja hacia el otro lado del globo terraqueo. Su gran atajada ante el delantero del Hoffenheim de Alemania, Adam Hlozek, a falta de 8 minutos para el final, fue fundamental para la obtención del triunfo. Este partido desató la locura en las calles de Seúl y el resto de Corea del Sur. Lea también: Agéndese para el tercer día del Mundial 2026: partidos, horarios y dónde verlos en vivo