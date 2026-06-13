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Kim Seung-gyu, el portero de Corea del Sur, se perdió el nacimiento de su hija por defender a su país en el Mundial

El portero de Corea del Sur, Kim Seung-gyu no pudo presenciar el nacimiento de su hija por estar en la concentración de su país para el Mundial. El guardameta fue figura en el triunfo 2-1 ante República Checa en el debut

  • Kim Seung-gyu disputa su cuarta Copa del Mundo de mayores. FOTO: GETTY
    Kim Seung-gyu disputa su cuarta Copa del Mundo de mayores. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 45 minutos
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Kim Seung-gyu, portero de Corea del Sur, fue una de las figuras de la selección asiática en el debut mundialista ante República Checa, en este compromiso, los dirigidos por Hong Myung-bo ganaron 2-1 en Guadalajara. Aunque la concentración, el cuerpo y las ganas estaban presentes en el pórtico coreano, Seung-gyu tenía el corazón al otro lado del mundo, al lado de su esposa y abrazando a su hija recién nacida.

El experimentado guardameta del Tokyo FC de Japón, que disputa su cuarta Copa del Mundo, fue papá hace unos días y no pudo estar presente en el natalicio de su hija por estar en la concentración del seleccionado coreano en Norteamérica. Desde Salt Lake, Utah, el guardavallas coreano pudo ver a su bebé por videollamada mientras se preparaba para el debut ante Chequia.

“Me siento muy culpable con mi esposa y con mi hija. Por eso quiero conseguir un buen resultado en este Mundial y volver a Corea con un gran regalo para ellas”; afirmó antes del debut y así fue, consiguió ser una de las figuras del equipo en el partido del pasado jueves 11 de junio. Triunfo con una dedicatoria especial, la cual viaja hacia el otro lado del globo terraqueo.

Su gran atajada ante el delantero del Hoffenheim de Alemania, Adam Hlozek, a falta de 8 minutos para el final, fue fundamental para la obtención del triunfo. Este partido desató la locura en las calles de Seúl y el resto de Corea del Sur.

Lea también: Agéndese para el tercer día del Mundial 2026: partidos, horarios y dónde verlos en vivo

Una historia de sacrificio, amor y profesionalidad es la que nos deja Kim Seung-gyu. Esas cosas que tiene la vida de las que ni las propias estrellas del deporte rey se escapan. La próxima salida a campo del nuevo papá y experimentado guardameta será ante México, en el mismo estadio de Guadalajara (Akron) el próximo jueves 18 de junio a las 8:00 p.m., hora de Colombia.

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