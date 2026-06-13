Agéndese para el tercer día del Mundial 2026: partidos, horarios y dónde verlos en vivo

La jornada de hoy, 13 de junio del Mundial 2026, contempla cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos. Los compromisos se disputan en sedes de Estados Unidos y Canadá dentro del calendario de la segunda fecha del campeonato.
El día se organiza en franjas horarias escalonadas para facilitar la transmisión internacional y el seguimiento simultáneo de varios grupos, con actividad en los grupos B, C y D.
Los partidos del Mundial en Colombia podrán seguirse a través de diferentes plataformas y canales oficiales de transmisión como Caracol Televisión, RCN Televisión, el servicio deportivo DSports y la plataforma digital Disney+, que cuentan con los derechos de emisión del torneo en el país.