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Lionel Scaloni: “Lo que demuestran los jugadores de Argentina es impresionante”

El equipo argentino celebra en el Mundial 2026 y está cerca de igualar hazaña de Brasil.

  • Enzo Fernández, autor de uno de los goles de Argentina frente a Inglaterra. FOTO AFP
    Enzo Fernández, autor de uno de los goles de Argentina frente a Inglaterra. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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Tras darle la victoria a Argentina en semifinales del Mundial, un emocionado Lautaro Martínez dijo que había soñado con convertir un gol como el que les dio el triunfo 2-1 ante Inglaterra.

“Lo soñé. Le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol”, dijo el Toro tras ser decisivo de nuevo entrando como suplente.

“En el banco le dije a Facu Medina que iba a entrar ya marcar”, aseguró.

Solo una vez minutos después de ingresar al césped, el delantero del Inter de Milán cabeceó a la roja un delicioso centro de Lionel Messi para culminar otra memorable remontada argentina en Atlanta.

“La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol”, recordó Martínez llorando.

“Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”, dijo el ariete después de analizar la ventaja que les dio Inglaterra al atrincherarse en su campo tras el primer gol.

“Se cansaron. Presionaron 60 minutos y no daban más cuando metieron el gol”, afirmó. “Se pusieron atrás y eso nos dio tranquilidad para tener la pelota, se hizo grande la cancha”.

Los elogios de Scaloni

“Este grupo no deja de sorprenderme la verdad”, dijo el entrenador argentino Lionel Scaloni tras la victoria.

“Vamos a intentar ganar vamos a dejar todo pero ya después de esto es muy difícil”, añadió en referencia a la final contra España, el domingo en East Rutherford -afueras de Nueva York-.

“Lo que demuestran los jugadores es impresionante”, dijo el entrenador, que se refirió además al apoyo de la hinchada argentina: “Somos únicos de verdad, y no es arrogancia, es corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido”.

Argentina jugará la final el domingo ante la Roja en busca del bicampeonato mundial.

Lea también: Así fue como la España de De la Fuente logró neutralizar y vencer a Francia, gran favorita a ganar el Mundial

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¿Qué dijo Lautaro Martínez sobre su gol ante Inglaterra?
El delantero aseguró que había soñado con marcar un gol como ese. Incluso reveló que antes de ingresar al partido les dijo a Alexis Mac Allister y a Facundo Medina que iba a entrar y convertir el tanto de la victoria.
¿Qué dijo Lionel Scaloni tras la clasificación de Argentina a la final?
Scaloni destacó el compromiso y la capacidad de su equipo para sobreponerse a las dificultades. También afirmó que los jugadores continúan sorprendiéndolo por su entrega y aseguró que Argentina dará todo para intentar conquistar un nuevo título mundial.
¿Contra quién jugará Argentina la final del Mundial 2026?
Argentina disputará la final del Mundial 2026 frente a España. El encuentro está programado para el domingo en East Rutherford, en las afueras de Nueva York.
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