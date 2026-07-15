Avión ligero se accidentó en Gachancipá, Cundinamarca

Las autoridades reportaron un accidente aéreo ocurrido en la tarde de este miércoles 15 de julio en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca.
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Se trataría de un avión ligero de la empresa Atlantic Corp S.A.S., modelo Cessna T206F, de matrícula HK-4368, que se habría precipitado a tierra en un sector cercano a la empresa Jerónimo Martins, exactamente en el kilómetro 3 de la vía que comunica los municipios de Gachancipá y Sesquilé.