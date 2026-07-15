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Avión ligero se accidentó en Gachancipá, Cundinamarca

El Cuerpo de Bomberos ya se encuentra en la zona evaluando la situación y atendiendo la emergencia. Se espera un informe oficial por parte de las autoridades que permita esclarecer lo ocurrido.

  • Accidente de avión en en Gachancipá, Cundinamarca. FOTO: Tomada de X - Bomberos de Cundinamarca
    Accidente de avión en en Gachancipá, Cundinamarca. FOTO: Tomada de X - Bomberos de Cundinamarca
El Colombiano
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hace 1 hora
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Las autoridades reportaron un accidente aéreo ocurrido en la tarde de este miércoles 15 de julio en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca.

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Se trataría de un avión ligero de la empresa Atlantic Corp S.A.S., modelo Cessna T206F, de matrícula HK-4368, que se habría precipitado a tierra en un sector cercano a la empresa Jerónimo Martins, exactamente en el kilómetro 3 de la vía que comunica los municipios de Gachancipá y Sesquilé.

Accidente de avión en Gachancipá, Cundinamarca. FOTO: Tomada de X - Bomberos de Cundinamarca
Accidente de avión en Gachancipá, Cundinamarca. FOTO: Tomada de X - Bomberos de Cundinamarca

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave despegó de Bogotá con destino a Tunja. En su interior viajaban dos personas que, al parecer, resultaron ilesas y fueron trasladadas a centros de salud del municipio de Gachancipá.

Lea también: Avión que cubría la ruta París-Bogotá tuvo que aterrizar de emergencia en Madrid, ¿qué pasó?

La Secretaría de Gobierno de Gachancipá indicó que el avión realizaba un vuelo de práctica cuando perdió potencia, situación que habría obligado al piloto a ejecutar una maniobra de aterrizaje de emergencia.

Sin embargo, el caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades aeronáuticas correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las causas reales de esta emergencia, en la que hasta el momento no se han reportado víctimas fatales. Se espera un informe oficial por parte de las autoridades.

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Preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el accidente del avión ligero en Gachancipá?
El accidente ocurrió en un sector cercano a la empresa Jerónimo Martins, en el kilómetro 3 de la vía que comunica a Gachancipá con Sesquilé, en Cundinamarca. La aeronave se habría precipitado a tierra en esa zona durante la tarde del miércoles 15 de julio.
¿Qué tipo de avión se accidentó en Gachancipá y cuál era su matrícula?
La aeronave involucrada era un avión ligero modelo Cessna T206F, perteneciente a la empresa Atlantic Corp S.A.S., con matrícula HK-4368. De acuerdo con los reportes preliminares, realizaba un vuelo entre Bogotá y Tunja.
¿Cuántas personas viajaban en el avión que se accidentó en Cundinamarca?
En el avión viajaban dos personas, quienes, según los primeros reportes, habrían resultado ilesas y fueron trasladadas a centros de salud del municipio de Gachancipá para valoración médica.
¿El accidente aéreo en Gachancipá dejó personas fallecidas?
Hasta el momento de los reportes iniciales, las autoridades no informaron víctimas fatales tras el accidente del avión ligero en Gachancipá.
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