Precios de boletas para cuartos de final del Mundial 2026 cayeron hasta un 60%: esta es la razón

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 continúa con una nueva fase y sigue sorprendiendo con varias novedades para los hinchas. Y es que la doble eliminación ocurrida el pasado lunes 6 de julio en el Mundial sacudió con fuerza el negocio de la reventa de boletas.
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A raíz de las eliminaciones de algunos equipos y figuras de la cita orbital, los precios de los boletos para el partido de cuartos de final que se disputará en el área de Los Ángeles cayeron rápidamente más de la mitad en los mercados secundarios.
Esta reducción, que es de hasta el 60%, se consolidó tras las salidas de principalmente las selecciones de Estados Unidos y Portugal, marcando la más reciente caída en la cotización de las entradas a pocos días de la final que se jugará el próximo domingo 19 de julio.
Hasta la tarde del pasado martes 7 de julio, el boleto más económico para asistir al encuentro de cuartos de este viernes 10 pasó de costar US$2.950 a situarse cerca de los US$1.200 en el mercado secundario, según datos de la plataforma TickPick.