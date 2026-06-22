Harry Kane, el objetivo de la brujería ghanesa: brujo reveló qué planean hacerle al astro inglés

La fiebre mundialista se vive de distintas maneras. Cada quien tiene sus tradiciones, agüeros o cábalas para intentar ayudar a su selección a triunfar en la máxima cita. Sin embargo, en Ghana esto llega al extremo de la brujería, una práctica que puede resultar inimaginable de este lado del planeta, pero que es común en el fútbol africano. Un reconocido brujo ghanés llamado Nana Kwaku Bonsam aseguró este lunes al diario Daily Star de Inglaterra que hará todo lo posible, desde lo esotérico, para impulsar al equipo nacional de su país. “Ya he demostrado de lo que soy capaz”, afirmó el curandero, quien en el pasado aplicó sus métodos contra Cristiano Ronaldo en el Mundial de Brasil 2014. En aquella ocasión, “El Bicho” sufrió una leve lesión que le impidió estar al 100% en la fase de grupos, aunque terminó anotando en el duelo ante los africanos que finalizó 1-1. Esta vez, el objetivo de sus rituales es otra superestrella. La selección de Ghana se medirá este martes (3:00 p.m., hora de Colombia) contra Inglaterra en la segunda fecha del Grupo L, en un compromiso que se disputará en el Estadio de Boston, Massachusetts. Este partido se puede denominar “bisagra” de la zona, pues se enfrentan los dos equipos que sumaron de a tres en el debut: Ghana venció con lo justo y en tiempo de adición 1-0 a Panamá, mientras que Inglaterra se impuso 4-2 a Croacia.

Kane: el objetivo de la magia

Sin duda alguna, la pieza clave del ataque y el circuito ofensivo inglés es su capitán, Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich de Alemania vive un momento idílico, habiendo convertido 69 goles desde agosto de 2025 hasta la fecha, incluyendo el doblete ante los croatas en el estreno. Para frenar al histórico atacante, el director técnico de Ghana, Carlos Queiroz, seguramente trabajó un sinfín de variantes tácticas durante la semana. No obstante, desde territorio africano apuestan por una solución más “tradicional”. Nana Kwaku Bonsam pondrá a prueba la eficacia de sus ritos con Kane, buscando neutralizarlo para que su selección no sea una víctima más de su poderío goleador. “Estoy preparándome para enfrentarme a Harry Kane. En anteriores ocasiones lo demostré, así que sé lo que tengo que hacer para frenarle. No le deseo ninguna lesión grave. Será lo justo para frenarle en el partido contra mi selección. Haré mi trabajo para que eso ayude a Ghana”, manifestó el brujo al medio británico.

Constante en balompié de África