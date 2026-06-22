Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Harry Kane, el objetivo de la brujería ghanesa: brujo reveló qué planean hacerle al astro inglés

Un brujo aseguró que hará todo lo posible para que Harry Kane no tenga su mejor rendimiento e, incluso, no pueda jugar en el partido mundialista de este martes entre Inglaterra y Ghana.

  • Harry Kane, goleador de la Selección de Inglaterra, viene de marcar doblete en el Mundial. Es clave en la estructura del equipo. FOTO: GETTY
    Harry Kane, goleador de la Selección de Inglaterra, viene de marcar doblete en el Mundial. Es clave en la estructura del equipo. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 52 minutos
bookmark

La fiebre mundialista se vive de distintas maneras. Cada quien tiene sus tradiciones, agüeros o cábalas para intentar ayudar a su selección a triunfar en la máxima cita. Sin embargo, en Ghana esto llega al extremo de la brujería, una práctica que puede resultar inimaginable de este lado del planeta, pero que es común en el fútbol africano.

Un reconocido brujo ghanés llamado Nana Kwaku Bonsam aseguró este lunes al diario Daily Star de Inglaterra que hará todo lo posible, desde lo esotérico, para impulsar al equipo nacional de su país. “Ya he demostrado de lo que soy capaz”, afirmó el curandero, quien en el pasado aplicó sus métodos contra Cristiano Ronaldo en el Mundial de Brasil 2014. En aquella ocasión, “El Bicho” sufrió una leve lesión que le impidió estar al 100% en la fase de grupos, aunque terminó anotando en el duelo ante los africanos que finalizó 1-1.

Esta vez, el objetivo de sus rituales es otra superestrella. La selección de Ghana se medirá este martes (3:00 p.m., hora de Colombia) contra Inglaterra en la segunda fecha del Grupo L, en un compromiso que se disputará en el Estadio de Boston, Massachusetts. Este partido se puede denominar “bisagra” de la zona, pues se enfrentan los dos equipos que sumaron de a tres en el debut: Ghana venció con lo justo y en tiempo de adición 1-0 a Panamá, mientras que Inglaterra se impuso 4-2 a Croacia.

Kane: el objetivo de la magia

Sin duda alguna, la pieza clave del ataque y el circuito ofensivo inglés es su capitán, Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich de Alemania vive un momento idílico, habiendo convertido 69 goles desde agosto de 2025 hasta la fecha, incluyendo el doblete ante los croatas en el estreno.

Para frenar al histórico atacante, el director técnico de Ghana, Carlos Queiroz, seguramente trabajó un sinfín de variantes tácticas durante la semana. No obstante, desde territorio africano apuestan por una solución más “tradicional”. Nana Kwaku Bonsam pondrá a prueba la eficacia de sus ritos con Kane, buscando neutralizarlo para que su selección no sea una víctima más de su poderío goleador.

“Estoy preparándome para enfrentarme a Harry Kane. En anteriores ocasiones lo demostré, así que sé lo que tengo que hacer para frenarle. No le deseo ninguna lesión grave. Será lo justo para frenarle en el partido contra mi selección. Haré mi trabajo para que eso ayude a Ghana”, manifestó el brujo al medio británico.

Constante en balompié de África

La brujería y los amuletos no son elementos ajenos al entorno de los combinados africanos. Recientemente, en la final de la Copa Africana de Naciones, la Selección de Senegal saltó a enfrentar al local, Marruecos, blindando un objeto específico que no permitieron tocar a sus rivales: una toalla azul. El hecho desató polémica en la cancha y escaló al ámbito político cuando el magistrado marroquí, Mohamed Simou, denunció formalmente el uso de “magia negra” por parte de los Leones de Teranga.

Otro antecedente célebre ocurrió en la Liga de Ruanda, cuando el atacante Moussa Camara, del Rayon Sports, agredió al arquero rival porque este se negó a retirar un amuleto que tenía colgado en su portería; curiosamente, Camara venía de estrellar tres balones seguidos en los palos durante ese partido.

En el choque que se podrá ver en directo por la señal de DirecTV se espera que Harry Kane salte al campo como inicialista con los Tres Leones, mientras que en las toldas de Ghana se librará una batalla paralela y silenciosa desde el esoterismo para restarle libertades en el área.

Lea también: ¡Prográmese! Estos son los partidos de este martes en el Mundial de Norteamérica: hora y dónde ver los juegos, incluido el de Colombia

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos