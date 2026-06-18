¿Recuerda al camarógrafo que fue arrollado en el partido Colombia vs. Uzbekistán? Esto se sabe de su estado

Uno de los momentos más impactantes del debut de Colombia en el Mundial 2026 no ocurrió en una jugada de gol ni en una atajada. Sobre el minuto 33 del partido frente a Uzbekistán, un camarógrafo terminó lesionado tras ser embestido accidentalmente por el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov durante una acción que involucró a Luis Díaz.
La jugada comenzó cuando el atacante colombiano lanzó el balón hacia la banda izquierda y aceleró para ganarle la posición a su marcador. En su intento por detenerlo, Khusanov se barrió con fuerza, alcanzó a cometer la infracción sobre Díaz y continuó su recorrido fuera del terreno de juego, donde chocó violentamente contra uno de los camarógrafos ubicados a un costado de la cancha.
Aunque Luis Díaz pudo reincorporarse rápidamente y continuar el compromiso sin mayores inconvenientes, la situación fue muy diferente para el trabajador de medios, quien permaneció varios minutos en el suelo recibiendo atención.