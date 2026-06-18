La emotiva historia detrás del gol de Daniel Muñoz ante Uzbekistán

Daniel Muñoz vivió una noche inolvidable al marcar el primer gol de Colombia en el Mundial. El volante destacó la unión del grupo, agradeció a Dios por el momento y aseguró que su anotación es el resultado de años de esfuerzo y sacrificio. El fútbol tiene la capacidad de premiar la perseverancia. Para Daniel Muñoz, ese premio llegó en el escenario más grande posible: una Copa del Mundo. El volante antioqueño no solo marcó su primer gol en un Mundial ante Uzbekistán, sino que además anotó el primer tanto de la Selección Colombia en el torneo, un momento que definió como una mezcla de gratitud, emoción y orgullo nacional. También le puede interesar: Lorenzo celebró el debut ganador de Colombia, pero advirtió: “Es apenas el primer escalón” “Qué lindo que es el fútbol”, expresó Muñoz tras el encuentro. Lejos de enfocarse únicamente en el logro personal, el jugador destacó el trabajo colectivo y el camino recorrido para llegar hasta ese instante. “Siento mucho agradecimiento con Dios, con la vida, con el fútbol y con cada persona que hace parte de este lindo proceso. Al final esto es para toda Colombia”, afirmó.

Un gol para la historia

La anotación tuvo un contexto especial. Se produjo en un estadio emblemático, teñido de amarillo por miles de aficionados colombianos. Según el propio Daniel, la presencia masiva de los hinchas convirtió la celebración en una experiencia inolvidable. “Marcar acá, ante 80 mil colombianos, con el estadio todo amarillo, es una satisfacción enorme”, comentó. Lea también: Video | Con anotación a Uzbekistán, Luis Díaz ya es el tercer máximo goleador de la Selección Colombia El lateral recordó que, tras definir la jugada, no tuvo dudas sobre la validez del gol. “Lo único que miré fue que el balón hubiera cruzado la línea. Yo tenía la certeza de que no iba a ser fuera de juego y por eso celebré de inmediato”, relató.

La conexión con Luis Díaz

Uno de los aspectos que hizo posible la anotación fue la sociedad que ha construido con Luis Díaz. Muñoz destacó la relación que mantienen dentro y fuera del terreno de juego, una conexión que considera fundamental para el rendimiento del equipo. “Tengo una química muy especial con él. Siempre estamos juntos, compartimos mucho y eso se refleja en el campo. Ya sé cuáles son sus movimientos y él conoce los míos”, explicó. Lea además: Colombia sufrió, pero venció 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista en Norteamérica: así se vivió la fiesta en el Azteca Esa compenetración terminó siendo determinante en una jugada que acabó con uno de los goles más importantes de su carrera.

Sin revancha, pero con aprendizaje

Durante la conversación, Muñoz también se refirió a los momentos difíciles que ha atravesado, especialmente tras final de la Copa América en la que no pudo estar. Sin embargo, rechazó la idea de considerar este gol como una revancha. “No lo tomo como una revancha. Lo que pasó tenía que pasar para ayudarme a crecer. Quizás había cosas dentro de mí que todavía debía corregir y siento que ese proceso me ayudó a hacerlo”, señaló. Para el futbolista, las experiencias complicadas forman parte del crecimiento profesional y personal. “Cuando trabajas y te esfuerzas, esta es la recompensa. Hoy es un nuevo capítulo y un nuevo comienzo”, agregó. Conozca: Estos son los partidos más caros y con más audiencia durante el Mundial de Norteamérica 2026, ¿asistirá a alguno?

El premio a una vida de esfuerzo

La emoción del momento fue aún más significativa para quienes han seguido de cerca la trayectoria del jugador desde sus inicios. Al ser consultado sobre lo que pasó por su mente tras marcar el gol, Muñoz dejó ver el lado más humano de la historia. “Simplemente miré al cielo y le dije a Dios gracias”, confesó. El colombiano recordó las dificultades, las caídas y los sacrificios que marcaron su camino hacia la élite. “Han sido muchas luchas, muchas levantadas. Al final todo es gratitud con el Padre Celestial, porque gracias a Él hoy estamos aquí disfrutando con esta hermosa familia que cada día está más unida”, expresó.

Pasar la página pasada y mirar hacía el próximo reto

A pesar de la euforia por la victoria y el histórico gol, Daniel dejó claro que el grupo ya piensa en el siguiente desafío. Confirmó que el cuerpo técnico y los jugadores han seguido de cerca a sus futuros rivales y que el enfoque ahora está puesto en el próximo compromiso. “Esta victoria ya es pasado. Gloria a Dios por lo que se logró, pero ahora la cabeza está en Congo. Mañana nos levantaremos pensando en lo que viene”, concluyó. Con humildad, fe y una madurez ganada a través de la adversidad, Daniel Muñoz vivió una noche que quedará grabada en la memoria del fútbol colombiano. Su primer gol mundialista no solo abrió el camino para la Selección, sino que también simbolizó la recompensa a años de esfuerzo, disciplina y perseverancia.

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