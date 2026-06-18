En video | La garra de Hernández: Así fue la jugada viral del “Cucho” que terminó en gol de Campaz al minuto 98 para Colombia

La acción de Juan Camilo “Cucho” Hernández en el cierre del partido disputado en el Estadio Azteca, en el inicio del proceso mundialista de Colombia rumbo a 2026, se produjo en tiempo de reposición y terminó en el tercer gol del equipo dirigido por Néstor Lorenzo frente a Uzbekistán.
El partido en Ciudad de México se desarrolló con Colombia en ventaja 1-2, con anotaciones de Daniel Muñoz y Luis Díaz. El rival mantuvo presión en fase ofensiva durante la segunda parte, lo que llevó a un tramo final con transiciones rápidas y juego directo. En ese momento del partido, el cuerpo técnico colombiano realizó modificaciones en ataque, incluyendo el ingreso de Hernández por Luis Suárez para el tramo final.