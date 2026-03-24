Colombia se mide a Croacia en su primer gran examen rumbo al Mundial: ¿qué día y a qué hora?

La Selección Colombia afronta su primer gran desafío del año en su preparación hacia el Mundial. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá como rival a la siempre exigente Selección de Croacia, actual potencia europea y subcampeona del mundo en Rusia 2018.
El compromiso, que se disputará este jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, marcará un hecho histórico: será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten, ya sea en partidos amistosos o en competencias oficiales .
Croacia se ha consolidado en los últimos años como una de las selecciones más competitivas del fútbol europeo. Liderados por figuras como Luka Modrić, Mateo Kovačić y Josip Stanišić, el conjunto balcánico ha logrado mantenerse entre las grandes potencias de la UEFA gracias a una mezcla de experiencia y renovación generacional .