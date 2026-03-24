Colombia y Marruecos, las sorpresas en el ranking de favoritos al Mundial 2026 según ESPN

A lo largo de la historia de los mundiales, la cadena ESPN ha elaborado rankings de selecciones favoritas que, en varias ocasiones, han terminado acercándose a la realidad. Por eso, su más reciente listado rumbo al Mundial 2026 genera atención, especialmente por las sorpresas que incluye.
En esta ocasión, la Selección Colombia y la Selección de Marruecos aparecen dentro del top 10 de candidatos al título, superando a varias selecciones históricas y consolidándose como dos de los equipos a seguir.
El listado lo encabeza la Selección de España, que llega como una de las principales favoritas y compartirá el grupo H junto a Selección de Cabo Verde, Selección de Uruguay y Selección de Arabia Saudí.