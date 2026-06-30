Mucho juego, pocos goles: el reto de Colombia ante Ghana y el momento de Luis Díaz

El comportamiento ofensivo de Colombia ha sido constante desde el inicio del campeonato. Frente a Uzbekistán encontró espacios y terminó imponiendo su calidad para ganar 3-1. Ante el Congo, el dominio fue aún más evidente: realizó 20 remates, produjo poco más de un gol esperado, pero apenas pudo romper el cero gracias a Daniel Muñoz en la recta final. Contra Portugal volvió a fabricar varias llegadas claras, aunque solo consiguió un empate. Ese patrón se repitió durante toda la fase de grupos.

La Tricolor ha sido protagonista con la pelota, domina largos pasajes de los partidos y llega con frecuencia al área rival, pero su porcentaje de eficacia continúa siendo uno de los aspectos que más preocupa de cara a la fase de eliminación directa, donde un solo error frente al arco puede significar la despedida del torneo.

Tres partidos, cinco goles y el boleto asegurado a los dieciseisavos de final. A simple vista, el balance ofensivo de Colombia en el Mundial 2026 parece positivo. Sin embargo, al revisar el desarrollo de los encuentros aparece una realidad diferente: el equipo de Néstor Lorenzo está generando un volumen de ocasiones suficiente para tener una producción goleadora mucho mayor.

Colombia logra instalarse en campo contrario, recupera rápidamente el balón, encuentra amplitud por los costados y pisa el área con varios futbolistas. El problema aparece en el último toque: remates desviados, decisiones equivocadas en el pase final o grandes intervenciones de los arqueros rivales han impedido que la superioridad futbolística se refleje con mayor contundencia en el marcador.

No es un problema de creación

Uno de los aspectos más positivos para Lorenzo es que el equipo sigue produciendo fútbol. James Rodríguez mantiene una enorme capacidad para filtrar balones entre líneas. Jhon Arias aporta desequilibrio desde la derecha, Daniel Muñoz sigue apareciendo como un extremo más cuando rompe desde atrás y los volantes llegan constantemente al área.

Es decir, Colombia no depende únicamente de un delantero inspirado. Las oportunidades aparecen porque existe un funcionamiento colectivo consolidado. La preocupación nace cuando ninguna de esas ocasiones termina convirtiéndose en una diferencia amplia que permita jugar con mayor tranquilidad.

¿Qué pasa con Luis Díaz?

Naturalmente, todas las miradas apuntan hacia Luis Díaz.

Llegó al Mundial como la gran figura colombiana después de completar, probablemente, la mejor temporada de su carrera europea. Con el Bayern Múnich disputó más de 50 partidos oficiales, anotó goles, repartió asistencias y participó directamente en más de 40 acciones de gol durante la campaña. Además, fue el futbolista colombiano con mayor carga de minutos antes del Mundial y el principal referente ofensivo del equipo.

Sin embargo, en estos primeros tres partidos todavía no ha logrado convertirse en ese futbolista decisivo que todos esperaban. No significa que esté jugando mal.

Todo lo contrario. Sigue siendo el jugador que más intenta desequilibrar, el que más encara en el uno contra uno y el primero que obliga a las defensas rivales a modificar su estructura.

El problema es que esa influencia todavía no se ha traducido en goles o actuaciones determinantes durante los noventa minutos.

“Los rivales ya saben dónde hacerle daño. Existe un factor táctico imposible de ignorar. Lucho ya no es una sorpresa para nadie”, manifestó el técnico Alexis García.

Según Alexis, después de varios años brillando en Europa y de convertirse en uno de los extremos más peligrosos del mundo, todos los seleccionadores preparan partidos específicos para neutralizarlo.

“Es habitual verlo recibiendo con dos rivales encima. Muchas veces aparece un lateral agresivo, mientras un volante interior realiza la cobertura inmediata. Incluso los centrales abandonan la línea cuando él logra perfilarse hacia el área”.

Eso provoca que cada conducción requiera un esfuerzo físico enorme y que muchas veces termine descargando el balón antes de llegar al último tercio. Paradójicamente, dice el exreferente Luis Fernando “Chonto” Herrera, esa atención también beneficia a Colombia. “Cuando dos o tres jugadores persiguen a Díaz, aparecen espacios para James, Arias, Muñoz o los delanteros”.

Por eso, aunque el extremo no esté marcando, continúa siendo un imán que modifica el comportamiento defensivo del adversario.

Luis Díaz llegó al Mundial tras una temporada extremadamente exigente. Fue uno de los colombianos con mayor cantidad de minutos acumulados entre la Bundesliga, la Liga de Campeones, la Copa y la Selección.

Ese desgaste no necesariamente implica una baja de rendimiento evidente, pero sí puede afectar pequeños detalles decisivos: la explosividad en los últimos metros, la precisión del remate o la claridad para decidir después de un sprint de cuarenta metros.

En un torneo tan corto, donde los partidos se juegan con pocos días de recuperación, ese desgaste empieza a hacerse notar incluso en las grandes figuras.

La eficacia la gran tarea de Colombia ante Ghana

Los analistas coinciden en que la falta de eficacia de Colombia todavía no debe encender las alarmas, ya que el equipo de Néstor Lorenzo continúa mostrando una de sus principales fortalezas: la capacidad para generar numerosas opciones de gol. En el fútbol es mucho más complejo construir ocasiones claras que definirlas, y la Tricolor ha demostrado que su funcionamiento ofensivo sigue siendo sólido. Además, los goles han llegado desde diferentes posiciones del campo, lo que refleja que el ataque no depende exclusivamente de un solo futbolista y que mantiene varias alternativas para hacer daño.