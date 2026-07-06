Los memes de la “incapacidad” para ver Colombia vs. Suiza se hicieron virales: ¿qué puede hacer si trabaja?

La fiebre por la Selección Colombia llegó hasta las redes sociales con una particular tendencia: falsas “incapacidades médicas” para justificar una ausencia laboral durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Suiza, programado para este martes a las 3:00 de la tarde.
En las últimas horas se han multiplicado los memes de supuestos certificados médicos emitidos por “especialistas” de la Tricolor, en los que recomiendan reposo obligatorio para que los aficionados puedan ver el encuentro. Aunque las imágenes se han compartido miles de veces y muchos las toman con humor, estos documentos no tienen ninguna validez y no pueden ser usados como soporte para faltar al trabajo.