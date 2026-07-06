Los memes de la “incapacidad” para ver Colombia vs. Suiza se hicieron virales: ¿qué puede hacer si trabaja?

La fiebre por la Selección Colombia llegó hasta las redes sociales con una particular tendencia: falsas “incapacidades médicas” para justificar una ausencia laboral durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Suiza, programado para este martes a las 3:00 de la tarde. En las últimas horas se han multiplicado los memes de supuestos certificados médicos emitidos por “especialistas” de la Tricolor, en los que recomiendan reposo obligatorio para que los aficionados puedan ver el encuentro. Aunque las imágenes se han compartido miles de veces y muchos las toman con humor, estos documentos no tienen ninguna validez y no pueden ser usados como soporte para faltar al trabajo.

“Copia y pega la segunda imagen”, “esta es la incapacidad oficial de la Selección Colombia” o “si mañana preguntan por qué no apareciste, ya tienes la excusa perfecta” son algunos de los mensajes que circulan entre los hinchas que esperan el duelo frente al combinado suizo. Lea más: Bancolombia cambiará horarios de 562 sucursales por partido de Colombia vs. Suiza Sin embargo, mientras algunos colombianos buscan una excusa ficticia para no perderse el partido, otras entidades sí tomaron medidas oficiales para permitir que sus trabajadores acompañen a la Selección. La Alcaldía de El Castillo, en Meta, anunció una jornada continua para este martes, con horario de 6:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, con el propósito de que sus empleados puedan finalizar su jornada antes del inicio del compromiso.

Cambio en la jornada laboral de la Alcaldía de El castillo en Meta. FOTO: Alcaldía de El castillo, Meta.

Bancolombia también informó que modificará temporalmente el horario de atención en sus 562 sucursales del país. Las oficinas atenderán hasta las 2:30 de la tarde para que más de 12.500 colaboradores puedan seguir el partido. Los canales digitales continuarán funcionando con normalidad.

Ante la cercanía del partido, algunos trabajadores también han optado por hacer uso de beneficios laborales que ya tenían pendientes, como el tiempo compensatorio por haber participado en la jornada electoral del pasado 31 de mayo. Los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto pueden solicitar medio día de descanso remunerado presentando el certificado electoral, mientras que quienes fueron jurados de votación tienen derecho a un día completo de descanso compensatorio. Estos permisos deben ser acordados con el empleador y no corresponden a una licencia automática para ausentarse durante el encuentro de la Selección Colombia.

¿Qué ocurre si un trabajador decide faltar sin una autorización?

En Colombia, una ausencia laboral debe estar respaldada por una justificación válida, como una incapacidad médica real, una calamidad doméstica comprobada o un permiso autorizado por el empleador. Las excusas informales, como quedarse dormido, no tener ganas de asistir o querer ver un partido de fútbol, no tienen la misma validez. Expertos en derecho laboral explican que las empresas pueden definir en sus reglamentos internos cuáles soportes aceptan para justificar una ausencia. Si un empleado falta sin una causa válida, el empleador podría descontar el día no trabajado e incluso aplicar sanciones según la gravedad del caso.

Excusa médica para ver el partido de Colombia vs Suiza. FOTO: Redes sociales.