Tráfico ilegal de fauna silvestre: el negocio que mueve US$10.000 millones al año y así afecta a Colombia

ohn Jairo tuvo un perezoso de tres dedos, lo compró en carretera, entre La Apartada y Ayapel, en el departamento de Córdoba. Dice que le valió entre 20.000 y 30.000 pesos, pero no recuerda bien porque eso fue hace más de 20 años.
Lo que no se le olvida es que al ejemplar, un cachorro de apenas un par de meses, le faltaba una uña y todavía sangraba cuando se lo entregaron. Lo tuvo en su casa unos cuatro o cinco años, era la mascota de la familia, le pusieron Natasha pensando que era una hembra, aunque resultó ser un macho.
Lea: Así es el álbum mundialista hecho en Medellín en el que las calcomanías son de animales
De eso se enteró mucho después, cuando decidió entregarlo a una organización experta en el manejo de esta especie para intentar rehabilitarlo y que volviera a su hábitat natural.
–Ese animal veía un árbol y se quería morir, era desesperado por subirse, un día se montó, y le tuvimos que pagar a un muchacho para que lo bajara. Ahí dijimos: “No más”, y empezamos a buscar a quien se lo podíamos entregar y encontramos a una señora en Caldas –me dice John Jairo mientras maneja.
La tenencia de animales silvestres como si fueran de compañía, también llamada mascotismo, ha sido tan común en el país que él, taxista que por azar me recoge al salir del Parque de la Conservación, me cuenta la historia de su perezoso.
Que sea tan común es lo que lo hace tan grave, pues el mascotismo es el músculo que más hace mover el circuito del tráfico ilegal de especies en Colombia.
Hay casos todo el tiempo. Hace un par de días la Policía Nacional incautó un ejemplar de mono aullador rojo en el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño. Un hombre lo llevaba sobre sus hombros.
La Policía intervino, capturó al hombre y lo dejó a disposición de las autoridades judiciales. El mono fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) y quedó bajo custodia de Cornare.
“El ejemplar habría permanecido en cautiverio por más de un año, situación que compromete seriamente sus posibilidades de rehabilitación y eventual regreso a su hábitat natural. Por ahora, continuará bajo observación y seguimiento permanente”, dijo Camilo Muñoz Collazos, coordinador del CAV.