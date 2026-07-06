MinJusticia de Petro dijo que “no fue una buena decisión” dar estatus político a disidencias

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo dijo que fue “muy problemático” que no hubiera un marco jurídico para las negociaciones de la política de “paz total”. En medio de eso, dijo que “no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las Farc”. Y agregó que “eso violó el acuerdo de paz y generó muchísimos problemas”. De hecho, hizo referencia a una decisión del Consejo de Estado, la semana pasada, que fue en la misma línea. Entre las “gabelas” que se le dieron a las disidencias de las Farc está la liberación de alias Calarcá en 2024. Una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaba a 13 disidentes fue interceptada en un puesto de control del Ejército en Antioquia. Le puede interesar: Bloques de seguridad urbana, la estrategia del nuevo gobierno para frenar conflicto interno en las ciudades: ¿cómo funcionará? En el transporte iba un adolescente víctima del reclutamiento forzado, armas ilegales, oro y dinero en efectivo. También iban “Calarcá” y otros lugartenientes, pero gracias a la presión de la Casa de Nariño y una resolución de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, fueron dejados en libertad ocho de los involucrados, reconociendo su condición de negociadores de paz. Después de eso, Petro le ha mantenido el estatus de protección a “Calarcá”, pese a que sus frentes han masacrado militares y policías en Guaviare, Antioquia y Caquetá; entre sus víctimas estuvo el periodista Mateo Pérez, en Briceño.

El balance de las mesas de paz urbana

Además, el ministro se refirió a las mesas de paz urbana, recordadas por episodios como el polémico “tarimazo” del presidente Gustavo Petro con los jefes de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá. Este ocurrió en el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín.

“Habría que mirar el tema de las mesas urbanas. Yo he estado muy atento de ese tema porque tienen que ver con el Ministerio de Justicia. Por ejemplo, caso Itagüí y Quibdó, muchas de esas personas están privadas de la libertad, entonces yo tengo que ver con ellos para traslados, para que se reúnan”, dijo. Y añadió que en Quibdó “ha habido avances en materia de distensión de delitos como el homicidio o la extorsión que han traído lo que uno podría denominar como paz social”.

La advertencia a Iván Cancino por órdenes de captura

A renglón seguido, Cuervo se refirió a las conversaciones que ha tenido con el encargado de los temas de Justicia en el empalme por parte del gobierno De la Espriella, el penalista Iván Cancino. Cabe recordar que este sería ministro de Justicia en el gobierno entrante.

El ministro se refirió a las intenciones del gobierno De la Espriella de reactivar todas las órdenes de captura contra los cabecillas de los grupos criminales, así como de no continuar con mesas de negociación. “Le manifesté mi preocupación (a Cancino) de que un levantamiento intempestivo, inmediato de todas las mesas de negociación puede tener efectos muy complicados”, dijo.

¿Nuevo marco jurídico de sometimiento y desmovilización?