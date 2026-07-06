MinJusticia de Petro dijo que “no fue una buena decisión” dar estatus político a disidencias

El ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo dijo que fue “muy problemático” que no hubiera un marco jurídico para las negociaciones de la política de “paz total”.
En medio de eso, dijo que “no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las Farc”. Y agregó que “eso violó el acuerdo de paz y generó muchísimos problemas”. De hecho, hizo referencia a una decisión del Consejo de Estado, la semana pasada, que fue en la misma línea.
Entre las “gabelas” que se le dieron a las disidencias de las Farc está la liberación de alias Calarcá en 2024. Una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaba a 13 disidentes fue interceptada en un puesto de control del Ejército en Antioquia.
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En el transporte iba un adolescente víctima del reclutamiento forzado, armas ilegales, oro y dinero en efectivo. También iban “Calarcá” y otros lugartenientes, pero gracias a la presión de la Casa de Nariño y una resolución de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, fueron dejados en libertad ocho de los involucrados, reconociendo su condición de negociadores de paz.
Después de eso, Petro le ha mantenido el estatus de protección a “Calarcá”, pese a que sus frentes han masacrado militares y policías en Guaviare, Antioquia y Caquetá; entre sus víctimas estuvo el periodista Mateo Pérez, en Briceño.