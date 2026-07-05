Colombia llega como favorita ante Suiza: el respaldo de dos técnicos de prestigio alimenta la ilusión

Tanto Carlos Queiroz, actual seleccionador de Ghana, como Juan Carlos Osorio, uno de los técnicos colombianos con mayor recorrido internacional, consideran que la Tricolor parte con ventaja en la serie frente a Suiza, aunque por razones diferentes.

El crecimiento que ha mostrado Colombia a lo largo del Mundial no solo se refleja en sus resultados. También ha despertado el reconocimiento de entrenadores de trayectoria que ven en el equipo de Néstor Lorenzo a uno de los candidatos más sólidos para instalarse entre los ocho mejores del campeonato.

Queiroz destaca el impulso de la afición colombiana

Después de enfrentar a Colombia en la ronda anterior, Carlos Queiroz quedó convencido del impacto que tiene el respaldo de la hinchada en el rendimiento del equipo.

El entrenador portugués aseguró que uno de los grandes activos de la Selección ha sido el ambiente que ha logrado generar en cada estadio del Mundial, donde miles de aficionados colombianos han convertido cada partido prácticamente en un encuentro como local.

Para Queiroz, ese acompañamiento representa un factor competitivo que puede inclinar la balanza en partidos de eliminación directa, donde el aspecto emocional suele ser tan importante como el futbolístico.

La comunión entre el equipo y la afición ha sido una constante durante el campeonato. En cada ciudad, la camiseta amarilla ha predominado en las tribunas, convirtiendo los escenarios estadounidenses en auténticos fortines para la Tricolor.

Osorio ve superioridad futbolística

Juan Carlos Osorio, quien ha seguido de cerca la participación colombiana y ha asistido como espectador a varios compromisos del Mundial, considera que la ventaja de Colombia va mucho más allá del respaldo de su gente.

El estratega antioqueño sostiene que la calidad individual de los futbolistas y el funcionamiento colectivo mostrado por el equipo convierten a la Selección en la gran favorita para quedarse con el cupo a los cuartos de final.

Desde su punto de vista, Colombia ha encontrado un equilibrio que le permite competir con autoridad, controlar los partidos y asumir el protagonismo frente a rivales de distintas características.

Ese crecimiento, además, ha sido progresivo. En cada presentación el equipo ha mostrado una mayor madurez táctica, una defensa sólida y un mediocampo capaz de imponer el ritmo del juego.

Los laterales, una de las grandes fortalezas

En un aspecto también coincidieron Queiroz y Osorio: el enorme rendimiento de los laterales colombianos.

Daniel Muñoz y Johan Mojica se han convertido en dos de las principales armas ofensivas del equipo de Néstor Lorenzo.

Más allá de su trabajo defensivo, ambos han sido fundamentales para darle amplitud al ataque, generar superioridad por las bandas y sorprender constantemente con sus proyecciones.

Daniel Muñoz ha mantenido el nivel que lo consolidó como uno de los mejores laterales del continente, mientras que Johan Mojica ha sido un permanente generador de profundidad por el costado izquierdo, aportando velocidad, centros y asociaciones con los hombres de ataque.

Su capacidad para incorporarse al frente sin descuidar las labores defensivas ha sido una de las características más destacadas del funcionamiento colectivo de Colombia.