La enfermedad que golpea a la Selección Colombia en pleno Mundial: James afectado y Lorenzo piensa en Suiza

La Selección Colombia tendrá un rival inesperado antes de afrontar los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A pocos días del duelo frente a Suiza, un cuadro gripal se ha extendido entre varios integrantes del equipo nacional y obligó al cuerpo técnico a tomar precauciones durante el compromiso que selló la clasificación frente a Ghana.
Las alarmas se encendieron luego de que James Rodríguez fuera sustituido al iniciar el segundo tiempo del encuentro disputado en Kansas City. La decisión generó preocupación entre los aficionados, quienes temieron una lesión del capitán colombiano en plena Copa del Mundo.