Dai Dai de Shakira y Burna Boy es la mejor canción de los mundiales, según Billboard

El himno oficial del Mundial 2026, Dai Dai, interpretado por la colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy ha alcanzado una nueva distinción según la revista Billborad: ser la mejor canción de las copas del mundo.

Así lo estableció el portal especializado en música, que realizó una encuesta a sus lectores sobre cuál era para ellos la mejor canción de los mundiales. Dentro del sondeo estuvieron todos los temas designados por la Fifa como himnos de sus torneos.

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La lista incluyó el tema Un’estate italiana (Italia 1990), Gloryland (Estados Unidos 1994), La copa de la vida (Francia 1998), Boom (Corea y Japón 2002), The Time of Our Lives (Alemania 2006), Waka waka (Sudáfrica 2010), We Are One (Brasil 2014), Live it Up (Rusia 2018), Hayya Hayya (Catar 2022) y Dai Dai (Norteamérica 2026).

La encuesta, según el medio mencionado, fue publicada el 1 de junio. Allí los lectores de esa revista designaron a la canción oficial del Mundial 2026 como su favorita, obteniendo el 31,28 % de los votos.