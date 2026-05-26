Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Dai Dai, de Shakira, incrementó el interés en aprender idiomas, dice informe

Según el informa de las búsquedas de los usuarios en Google, este es un fenómeno de las canciones asociadas con eventos deportivos.

  • La canción Dai Dai se ha convertido en uno de los temas más escuchados en este periodo del año. Foto: Cortesía.
    La canción Dai Dai se ha convertido en uno de los temas más escuchados en este periodo del año. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 45 minutos
bookmark

El lanzamiento de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha incrementado el interés por el estudio de los idiomas, según una información publicada por la plataforma Preply. Shakira interpretará el tema durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La canción fue realizada junto al cantante nigeriano Burna Boy y mezcla expresiones en italiano, japonés, español, francés e inglés.

Siga leyendo: ‘Dai Dai’ de Shakira rompe récords y se convierte en el video más visto de YouTube en 24 horas: superó 10 millones de reproducciones

De acuerdo con datos de Google Trends analizados por Preply, las búsquedas relacionadas con el término “dai dai” aumentaron después del anuncio del tema. En los tres meses previos al lanzamiento, el término registraba un promedio diario de 33 puntos de interés. Durante la semana posterior al estreno, el promedio subió a 67 puntos y alcanzó un pico de 100 puntos el 8 de mayo.

El coro de la canción emplea expresiones equivalentes a “vamos” en varios idiomas. “Dai, dai” proviene del italiano; “Ikou” corresponde al japonés; “Dale” al español; “Allez” al francés y “Let’s go” al inglés. Según Yolanda del Peso, portavoz de Preply, las canciones de los mundiales generan interés por otras culturas y lenguas. “Estas canciones son una puerta de entrada a nuevas culturas y al aprendizaje de nuevas lenguas”, dijo.

La plataforma también comparó este fenómeno con otros eventos musicales recientes. Según sus datos, la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl incrementó un 178 % las búsquedas relacionadas con aprender español.

El análisis destaca además el impacto histórico de canciones vinculadas al Mundial. Durante la Copa Mundial de Catar 2022, Waka Waka, interpretada por Shakira para el Mundial de Sudáfrica 2010, alcanzó 100 puntos de interés global en Google Trends, superando los registros obtenidos por “Hayya Hayya”, tema oficial de esa edición.

Lea aquí: ¿Las redes sociales son tan peligrosas como el tabaco para los jóvenes? Esto dicen médicos británicos

La vocera de Preply también dijo que las personas relacionan el aprendizaje de idiomas con conceptos como mente abierta, conexión y confianza. Según un estudio citado por la plataforma, el 21 % de las personas no estudia otra lengua por vergüenza, mientras que más del 45 % asegura no hacerlo por falta de tiempo.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos