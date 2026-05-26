Dai Dai, de Shakira, incrementó el interés en aprender idiomas, dice informe

El lanzamiento de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha incrementado el interés por el estudio de los idiomas, según una información publicada por la plataforma Preply. Shakira interpretará el tema durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La canción fue realizada junto al cantante nigeriano Burna Boy y mezcla expresiones en italiano, japonés, español, francés e inglés.

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De acuerdo con datos de Google Trends analizados por Preply, las búsquedas relacionadas con el término “dai dai” aumentaron después del anuncio del tema. En los tres meses previos al lanzamiento, el término registraba un promedio diario de 33 puntos de interés. Durante la semana posterior al estreno, el promedio subió a 67 puntos y alcanzó un pico de 100 puntos el 8 de mayo.

El coro de la canción emplea expresiones equivalentes a “vamos” en varios idiomas. “Dai, dai” proviene del italiano; “Ikou” corresponde al japonés; “Dale” al español; “Allez” al francés y “Let’s go” al inglés. Según Yolanda del Peso, portavoz de Preply, las canciones de los mundiales generan interés por otras culturas y lenguas. “Estas canciones son una puerta de entrada a nuevas culturas y al aprendizaje de nuevas lenguas”, dijo.