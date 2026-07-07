“El campeonato estaba amañado desde el principio”: la dura acusación de Egipto tras perder con Argentina

La histórica remontada de Argentina sobre Egipto no solo dejó a la Albiceleste instalada en los cuartos de final del Mundial, sino que también provocó una ola de indignación en el conjunto africano, cuyos jugadores y entrenador cuestionaron con dureza las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del compromiso. El principal protagonista de las reacciones fue Mostafa Ziko, autor del segundo gol egipcio y del tanto que había sido anulado minutos antes tras una revisión del VAR. Visiblemente molesto, el delantero aseguró que el resultado estuvo condicionado por el arbitraje. “La injusticia es evidente y clara. El árbitro ha arruinado el esfuerzo de todo un país. El campeonato estaba amañado. No estaba en nuestras manos porque todo estaba decidido desde el principio”, afirmó Ziko tras el encuentro.

El atacante también manifestó sentirse orgulloso del rendimiento de sus compañeros pese a la eliminación y sostuvo que el pueblo egipcio reconoció el esfuerzo del equipo, aunque lamentó que el desenlace, a su juicio, escapara de su control. Lea más: ¿Con ayuda? Así fue el gol que le anularon a Egipto tras polémico llamado del VAR Las críticas no terminaron ahí. El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, elevó el tono de las declaraciones al afirmar que no le preocupaban las consecuencias de sus palabras. ”Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque no me importa. Este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más: si querían que Argentina ganara tanto, ¿para qué invitaron a los demás a participar?”, expresó el entrenador.

Otro de los que se pronunció fue Imam Ashour, quien apuntó directamente a una jugada previa al empate argentino. ”Sinceramente, ni siquiera sé qué decir. En el gol de Argentina hubo un penalti clarísimo para nosotros justo antes de la jugada, y eso fue algo que todo el mundo vio”, señaló el mediocampista.

Argentina vs. Egipto: la decisión del VAR que cambió el partido

La controversia se originó minutos antes del segundo tanto válido de Egipto. Al minuto 60, Ziko había marcado el que parecía ser el 2-0, pero el árbitro francés François Letexier anuló la anotación después de revisar en el VAR una falta previa sobre Lisandro Martínez. La decisión generó protestas inmediatas de los jugadores egipcios y reavivó el debate sobre la intervención de la tecnología.

Pese al golpe anímico, Egipto volvió a adelantarse en el marcador con un nuevo gol de Ziko al minuto 67. Sin embargo, Argentina reaccionó en el tramo final con anotaciones de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para sellar una remontada por 3-2 que la clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Suiza.

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