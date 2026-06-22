Mo Salah pone a soñar a Egipto, que logró su primer triunfo en Mundiales; vea los goles

Con un gol clave, el que selló la remontada, y una asistencia, Mohamed Salah asumió la responsabilidad y lideró la victoria de Egipto el pasado domingo en la noche por 3-1 sobre Nueva Zelanda, que lo deja a las puertas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El viernes, en la tercera y última jornada (10:00 p.m.), Egipto jugará frente a Irán en Seattle y Nueva Zelanda lo hará contra Bélgica en Vancouver.

De esta forma, a los Faraones les bastará con empatar para avanzar a la segunda ronda del Mundial 2026 e incluso perdiendo ante los iraníes podrían terminar segundos de la serie o también clasificar como uno de los mejores terceros.

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Por ello la importancia de este triunfo, que además fue el primero de Egipto en los Mundiales.

En efecto, la selección de la tierra de las Pirámides participó previamente en los torneos de Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018, en los que nunca pudo superar la primera ronda ni celebrar una victoria.