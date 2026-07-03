Video | Por el momento, Salah no se va: vea aquí el gol de Egipto vs. Australia

El primer tiempo entre Australia y Egipto por los dieciseisavos del Mundial en el Estadio Dallas dictó que los faraones se llevan la victoria parcial al descanso. Un primer tiempo más parejo de lo que se esperaba, pues los oceánicos, aunque con poco poder ofensivo, se mantienen ordenados y con posesiones largas a un gol de distancia.

Los egipcios, por su parte, mantienen la intensidad en su juego, con juego directo y sin dejar penetrar fácilmente al ataque australiano. Se pusieron adelante por un cabezazo de Emam Ashour al minuto 13. Junto a Zico y Mohamed Salah, el volante del Al Ahly era la carta de gol y él lo consiguió; vea aquí el tanto que pone a soñar a los faraones: