Congo hace historia en su regreso al Mundial tras 52 años y empata con Portugal, el favorito del grupo

Congo buscó en contragolpe hacer daño, pero el marcador no se movió y al final fue un empate 1-1 que le favorece a Colombia, siempre y cuando, los dirigidos por Néstor Lorenzo ganen el duelo de fondo ante Uzbekistán.

En la segunda parte, las dos mejores opciones de ampliar el resultado fueron para Portugal, con Ronaldo, pero sus remates salieron desviados.

Ya en el tiempo de descuento del primer tiempo, llegó el empate de Congo, gol de cabeza de Yoane Wissa, a los cinco minutos de reposición y de esta manera se fueron al descanso con el empate.

De ahí en adelante, los lusos fueron dominadores del balón y de las principales acciones de gol, pero no lograron concretar esas opciones.

El duelo que en su primer tiempo tuvo el dominio total de Portugal desde el primer minuto, tuvo en Joao Neves el responsable del primer gol, a los cinco minutos del juego.

Las selecciones de Portugal y República del Congo igualaron 1-a en la apertura del Grupo K, en el que comparten zona con Colombia y Usbekistán.

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Final del partido, empate 1-1 en la apertura del Grupo K en el que también están Colombia y Uzbekistán que juegan a última hora, este miércoles.

Minuto 90: Se jugarán cinco minutos más en el segundo tiempo.

Minuto 85: Portugal busca por todos los medios el gol, mientras que Congo se queda con la opción del contragolpe, hasta el momento se mantiene el empate 1-1.

Minuto 73: Otra acción de Cristiano, tras habilitación de Francisco Conceição, pero el remate se fue lejos del arco.

Minuto 68: Primera gran oportunidad de gol para CR7, pero su remate se fue lejos del arco, tras la habilitación de Joao Neves.

Minuto 65: En la segunda parte, Congo adelantó sus líneas y ha estado más cerca del arco de Diogo Costa, pero el marcador no se mueve.

Minuto 54: Gol de Portugal, de João Cancelo, pero fue anulado por fuera de lugar.

Arranca el segundo tiempo en el estadio de Houston.

Tras esa acción se acaba el primer tiempo.

Minuto 45+5: Gol de Congo, tras el cobro de un tiro de esquina, y en un descuido defensivo, Congo logra con el empate parcial, a través de Yoane Wissa y en la última acción del primer tiempo alcanza la igualdad 1-1.

Minuto 45: Se jugarán cinco minutos más en el primer tiempo.

Minuto 30: Portugal se mantiene como dominador del partido, no le presta la pelota a Congo y genera acciones de peligro sobre el arco que defiende Lionel Mpasi-Nzau.

Minuto 25: Tiempo para la hidratación de los jugadores.

Minuto 17: Sigue el dominio de Portugal y por poco Nuno Mendes amplia la ventaja, en una salida rápida de los Lusos.

Minuto 5: Joao Neves de cabeza marca el primero para Portugal que es dueño y señor del balón y las principales acciones del juego.

Los primeros minutos del juego han sido todos para Portugal que busca el arco rival desde todos los ángulos, mientras Congo se defiende con todos sus jugadores.

Arranca el compromiso en Houston, Portugal se mide a República de Congo.

Se cumplen los actos de protocolo y hay un emotivo momento, se recuerda a Diogo Jota.

Los jugadores de las dos selecciones ya calientan en el campo del estadio de Houston, en Estados Unidos.