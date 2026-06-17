Congo hace historia en su regreso al Mundial tras 52 años y empata con Portugal, el favorito del grupo

Las selecciones de Portugal y República del Congo igualaron 1-a en la apertura del Grupo K, en el que comparten zona con Colombia y Usbekistán.
El duelo que en su primer tiempo tuvo el dominio total de Portugal desde el primer minuto, tuvo en Joao Neves el responsable del primer gol, a los cinco minutos del juego.
De ahí en adelante, los lusos fueron dominadores del balón y de las principales acciones de gol, pero no lograron concretar esas opciones.
Ya en el tiempo de descuento del primer tiempo, llegó el empate de Congo, gol de cabeza de Yoane Wissa, a los cinco minutos de reposición y de esta manera se fueron al descanso con el empate.
En la segunda parte, las dos mejores opciones de ampliar el resultado fueron para Portugal, con Ronaldo, pero sus remates salieron desviados.
Congo buscó en contragolpe hacer daño, pero el marcador no se movió y al final fue un empate 1-1 que le favorece a Colombia, siempre y cuando, los dirigidos por Néstor Lorenzo ganen el duelo de fondo ante Uzbekistán.