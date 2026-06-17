Prográmese: estos son los partidos de este miércoles 17 de junio en el Mundial de Norteamérica

El Mundial de Norteamérica tiene este miércoles cuatro partidos y el debut de Colombia, Portugal e Inglaterra.

Los juegos que arrancan desde las 12:00 m., hora de Colombia, tienen los juegos de Portugal-RD Congo, Inglaterra-Croacia, Ghana-Panamá y Colombia-Uzbekistán.

La jornada la abre el debut de Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores con más Mundiales, ya que cuando ruede el balón ajustará seis participaciones en la máxima cita del fútbol internacional.

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El duelo entre Portugal y República del Congo, rivales de Colombia en el Grupo K del Mundial, será a las 12:00 m., y se podrá ver en el país a través de la señal de Directv por DAZN y DGO.

Luego, el turno será para Inglaterra, que jugará a las 3:00 de la tarde ante Croacia, uno de los duelos más esperados por la calidad de las dos selecciones. Ese compromiso se podrá ver en Colombia a través de la señal de DirecTV por DAZN y DGO y también por Win Sport.

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Desde las 6:00 de la tarde, el turno será para Ghana, que se medirá a Panamá; ese compromiso se podrá ver en el país a través de la señal de Directv por DAZN y DGO.

Finalmente, se tendrá el debut de Colombia, ante Uzbekistán, desde las 9:00 de la noche, y el juego se podrá ver en el país a través de las señales abiertas de Caracol y RCN, además de las plataformas de ambos canales, DAZN, DGO y Disney+.