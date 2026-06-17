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Prográmese: estos son los partidos de este miércoles 17 de junio en el Mundial de Norteamérica

Colombia debuta en el Mundial, acá le contamos dónde ver los juegos del día.

  • Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en su debut ante República del Congo por la apertura del Grupo K del Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@selecaoportugal
    Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en su debut ante República del Congo por la apertura del Grupo K del Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA X@selecaoportugal
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 51 minutos
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El Mundial de Norteamérica tiene este miércoles cuatro partidos y el debut de Colombia, Portugal e Inglaterra.

Los juegos que arrancan desde las 12:00 m., hora de Colombia, tienen los juegos de Portugal-RD Congo, Inglaterra-Croacia, Ghana-Panamá y Colombia-Uzbekistán.

La jornada la abre el debut de Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores con más Mundiales, ya que cuando ruede el balón ajustará seis participaciones en la máxima cita del fútbol internacional.

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El duelo entre Portugal y República del Congo, rivales de Colombia en el Grupo K del Mundial, será a las 12:00 m., y se podrá ver en el país a través de la señal de Directv por DAZN y DGO.

Luego, el turno será para Inglaterra, que jugará a las 3:00 de la tarde ante Croacia, uno de los duelos más esperados por la calidad de las dos selecciones. Ese compromiso se podrá ver en Colombia a través de la señal de DirecTV por DAZN y DGO y también por Win Sport.

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Desde las 6:00 de la tarde, el turno será para Ghana, que se medirá a Panamá; ese compromiso se podrá ver en el país a través de la señal de Directv por DAZN y DGO.

Finalmente, se tendrá el debut de Colombia, ante Uzbekistán, desde las 9:00 de la noche, y el juego se podrá ver en el país a través de las señales abiertas de Caracol y RCN, además de las plataformas de ambos canales, DAZN, DGO y Disney+.

Así va la tabla de goleadores del Mundial

3 goles: Messi (Argentina)

2 goles: Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Haaland (Noruega), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Mbappé (Francia)

1 gol: Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Brown (Alemania), Comenencia (Curazao), Diallo (Costa de Marfil), Embolo (Suiza), Gyökeres (Suecia), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Jimenez (México), Kamada (Japón), Krejci (República Checa), Larin (Canadá), Lukic (Bosnia), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Quiñones (México), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Saibari (Marruecos), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Summerville (Países Bajos), Svanberg (Suecia), Undav (Alemania), van Dijk (Países Bajos), Vinícius Júnior (Brasil).

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora juega Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026?
La Selección Colombia debutará este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán a las 9:00 p. m., hora colombiana, en su primer partido del Mundial de Norteamérica.
¿Dónde ver en vivo el partido Colombia vs Uzbekistán hoy?
El encuentro entre Colombia y Uzbekistán podrá verse por las señales abiertas de Caracol y RCN, además de sus plataformas digitales. También estará disponible en DAZN, DGO y Disney+.
¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo hoy en el Mundial?
Cristiano Ronaldo debutará con Portugal este miércoles a las 12:00 del mediodía frente a República Democrática del Congo, en el inicio de la participación lusa en el torneo.
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